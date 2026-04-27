تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رغم الوجود الاميركي بأسلحة قوية.. "داعش" يهدّد هذا البلد

Lebanon 24
27-04-2026 | 02:03
A-
A+
رغم الوجود الاميركي بأسلحة قوية.. داعش يهدّد هذا البلد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر تقرير نشره موقع Responsible Statecraft من تصاعد الخطر الأمني في نيجيريا، بعدما سحبت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في أبوجا، على خلفية مخاوف من هجمات إرهابية محتملة، قبل أن تعزز مذكرة أمنية نيجيرية مسرّبة صحة هذه المخاوف.

وبحسب التقرير، فإن خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم داعش في غرب أفريقيا وبوكو حرام تخطط لهجمات منسقة تستهدف منشآت حيوية في العاصمة، من بينها سجن ومركز احتجاز عسكري ومطار نامدي أزيكيوي الدولي. ورغم أن السلطات النيجيرية لم تؤكد الإنذار أو تنفه، فإن الانتشار الأمني والتدابير المشددة في المواقع الحساسة عكسا حجم القلق القائم.

وأشار التقرير إلى أن أي هجوم على أبوجا ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط لأنها مقر الحكومة، بل أيضاً لأنها تضم بعثات دبلوماسية وشركات كبرى وأعداداً كبيرة من الأجانب. وذكّر بأن العاصمة شهدت في السابق هجمات دامية، بينها تفجير استهدف مقر الأمم المتحدة عام 2011، إضافة إلى هجوم آخر على مقر الشرطة في العام نفسه، ما أبقى الهواجس الأمنية حاضرة في الأوساط الدبلوماسية حتى اليوم.

ورأى التقرير أن الأزمة الحالية تأتي ضمن مشهد أوسع من التدهور الأمني الذي تعيشه نيجيريا منذ سنوات، مع تداخل الإرهاب وعمليات الخطف والسطو المسلح، خصوصاً في الشمال. كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد العام الماضي تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بسبب ما اعتبره تساهلاً مع المجازر بحق المسيحيين، وهو اتهام رفضته أبوجا بشدة، قبل أن تنفذ واشنطن لاحقاً غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش في ولاية سوكوتو.

وأوضح التقرير أن التوتر بين واشنطن وأبوجا لم يمنع لاحقاً عودة التعاون، إذ خففت الولايات المتحدة من حدة انتقاداتها، وأرسلت في شباط 200 جندي وطائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper للمساعدة في التدريب وجمع المعلومات. لكن هذا الدعم، وفق التقرير، لم ينجح في وقف دوامة العنف، إذ شهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة هجمات دامية في ولايات عدة، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف، حيث قدّرت منظمة العفو الدولية عدد المختطفين بأكثر من 1100 شخص بين كانون الثاني ونيسان من هذا العام، فيما تجاوز عدد النازحين داخلياً 3.7 ملايين شخص بحلول مطلع 2026.

ولفت التقرير إلى أن ما تواجهه نيجيريا ينسجم مع نمط إقليمي أوسع في الساحل وغرب أفريقيا، حيث تنشط جماعات مثل نصرة الإسلام والمسلمين وداعش في الصحراء الكبرى، مستفيدة من المساحات الخارجة عن سيطرة الدولة. كما شبّه الهجوم المحتمل على أبوجا بهجوم نفذه تنظيم داعش في النيجر مطلع هذا العام واستهدف مطاراً وقاعدة عسكرية في نيامي، محذراً من أن استهداف مطار العاصمة النيجيرية قد يكون كارثياً نظراً إلى حركة الملاحة الكبيرة فيه.

وخلص التقرير إلى أن منع هجوم واحد لا يعني حسم الحرب، إذ إن نيجيريا، رغم إنفاق أميركي بلغ نحو 1.8 مليار دولار على مبيعات السلاح خلال العقد الماضي، ما زالت تعاني من جيش مرهق غير قادر دائماً على تثبيت السيطرة بعد استعادة المناطق. وبحسب التقرير، فإن الانتصار الحقيقي على الإرهاب لن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر إصلاحات عاجلة في الحوكمة، وتوسيع حضور الدولة، وتحسين الخدمات والمساءلة، بما يسد الفراغ الذي تستغله الجماعات المتطرفة للتجنيد والتمدد.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: النظام الإيراني قتل الكثير من الإسرائيليين وينبغي ألا يحصل على سلاح نووي يهدد وجودنا
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": مسؤولون إيرانيون مهتمون بالمفاوضات رغم إعلان رفض المقترح الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقييم استخبارات اميركي: تراجع"حزب الله" يهدد التوترات الطائفية ويثير القلاقل
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

المسيحيين

النازحين

دبلوماسي

المسلمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24