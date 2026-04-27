عقب حادثة واشنطن.. كيف علّق ترامب على رد فعل زوجته؟

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS News"، أنه مر بتجارب مشابهة مرتين سابقاً، بينما لم تشهد ميلانيا مثل هذا الموقف من قبل.ووصف زوجته بأنها "قوية وذكية للغاية"، قائلاً إنها استوعبت ما يجري وكانت منتبهة لما يحدث حولها.وأكد ترامب أنه لم يشعر بالقلق خلال الفوضى التي رافقت الحادث، مضيفاً: "أدرك طبيعة الحياة.. نحن نعيش في عالم مجنون".وفي المقابلة نفسها، جدد ترامب انتقاداته لوسائل الإعلام، معتبراً أن الصحافة والحزب باتا "شيئاً واحداً تقريباً"، خصوصاً في ملفات مثل الجريمة والسياسة الداخلية.ورغم انتقاداته، قال ترامب إنه لم يكن يريد إلغاء الحفل، معتبراً أنه "أمر سيئ حقاً" أن يتمكن شخص من تعطيل حدث مماثل. وأضاف أنه كان مرتاحاً لما وصفه بروح التعاون التي ظهرت بعد الحادث بين أفراد إدارته ووسائل الإعلام.كما رأى ترامب أن العنف السياسي ليس ظاهرة جديدة في ، لكنه اتهم باستخدام خطاب يراه خطيراً على البلاد، قائلاً إن "خطاب الكراهية" من جانبهم يساهم في خلق أجواء متوترة.