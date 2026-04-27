عراقجي في روسيا.. تنسيق جديد بين طهران وموسكو

وصل عباس عراقجي إلى سانت بطرسبرغ، الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين روس كبار، بعد زيارتين إلى باكستان وسلطنة عمان.

وقال عراقجي إن زيارته إلى تهدف إلى استئناف المشاورات الوثيقة بين وموسكو بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية بعد توقف فرضته الحرب التي شنتها والولايات المتحدة.

وأوضح، لدى وصوله إلى مطار بولكوفو، أن الزيارة تشكل فرصة لمراجعة تطورات الحرب وتنسيق المواقف بين البلدين، مشدداً على أهمية هذا التنسيق في المرحلة الحالية.

وتطرق عراقجي إلى زيارته السابقة لإسلام آباد، قائلاً إنها كانت ضرورية بسبب دور باكستان في الوساطة بين والولايات المتحدة. وأشار إلى أن المحادثات حققت بعض التقدم، لكنها لم تبلغ أهدافها بسبب ما وصفه بـ"المطالب الأميركية المفرطة" و"النهج الأميركي الخاطئ".

وأكد أن أي استئناف للمحادثات يجب أن يضمن حقوق الشعب بعد 40 يوماً من ، وأن يحمي المصالح الوطنية للبلاد.

وعن زيارته إلى سلطنة عمان، وصف عراقجي مسقط بأنها "صديق قريب" اتخذ مواقف إيجابية خلال الحرب، لافتاً إلى أن إيران وعمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومن الضروري التشاور بينهما لحماية المصالح المشتركة.

وأضاف أن النقاشات على مستوى الخبراء بشأن الممر المائي ستتواصل، في ظل الحراك الدبلوماسي الرامي إلى احتواء التوترات الإقليمية.

Advertisement