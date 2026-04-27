تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عراقجي في روسيا.. تنسيق جديد بين طهران وموسكو

Lebanon 24
27-04-2026 | 02:57
A-
A+
عراقجي في روسيا.. تنسيق جديد بين طهران وموسكو
عراقجي في روسيا.. تنسيق جديد بين طهران وموسكو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سانت بطرسبرغ، الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين روس كبار، بعد زيارتين إلى باكستان وسلطنة عمان.
وقال عراقجي إن زيارته إلى روسيا تهدف إلى استئناف المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية بعد توقف فرضته الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح، لدى وصوله إلى مطار بولكوفو، أن الزيارة تشكل فرصة لمراجعة تطورات الحرب وتنسيق المواقف بين البلدين، مشدداً على أهمية هذا التنسيق في المرحلة الحالية.
وتطرق عراقجي إلى زيارته السابقة لإسلام آباد، قائلاً إنها كانت ضرورية بسبب دور باكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأشار إلى أن المحادثات حققت بعض التقدم، لكنها لم تبلغ أهدافها بسبب ما وصفه بـ"المطالب الأميركية المفرطة" و"النهج الأميركي الخاطئ".
وأكد أن أي استئناف للمحادثات يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني بعد 40 يوماً من المقاومة، وأن يحمي المصالح الوطنية للبلاد.
وعن زيارته إلى سلطنة عمان، وصف عراقجي مسقط بأنها "صديق قريب" اتخذ مواقف إيجابية خلال الحرب، لافتاً إلى أن إيران وعمان دولتان ساحليتان على مضيق هرمز، ومن الضروري التشاور بينهما لحماية المصالح المشتركة.
وأضاف أن النقاشات على مستوى الخبراء بشأن الممر المائي ستتواصل، في ظل الحراك الدبلوماسي الرامي إلى احتواء التوترات الإقليمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تنسيق بين بلدية صيدا والنيابة العامة المالية لضبط تسعيرة المولدات
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق مستمر بين لبنان والسعودية وواشنطن ترفـض اقتراحاً مصرياً بنقل المفاوضات إلى شرم الشيخ
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق بين بري و"الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دبلوماسي

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-04-27
Lebanon24
04:34 | 2026-04-27
Lebanon24
04:16 | 2026-04-27
Lebanon24
02:50 | 2026-04-27
Lebanon24
02:28 | 2026-04-27
Lebanon24
02:03 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24