تقرير أميركي يكشف: الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الدولة

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

27-04-2026 | 05:30
تقرير أميركي يكشف: الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الدولة
ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أن "منشوراً  للرئيس الأميركي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي دفع القيادة الإيرانية المتبقية إلى نفي وجود أي انقسام والتأكيد على الولاء الموحد للمرشد الأعلى. ويكمن التعقيد في أن أحداً لم يرَ مجتبى خامنئي، صاحب هذا المنصب، منذ شهرين تقريباً، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تُمسك بزمام السلطة فعلياً. وكتب ترامب: "إيران تواجه صعوبة بالغة في تحديد قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون! الاقتتال الداخلي بين "المتشددين"، الذين يتكبدون خسائر فادحة في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق (لكنهم يكتسبون الاحترام!)، أمر جنوني!"."

وبحسب الموقع: "رفض رئيس البرلمان المتشدد محمد باقر قاليباف، الذي أعاد ترامب تقديمه كشخصية معتدلة حديثة العهد يسعى الرئيس الأميركي للتفاوض معها، تصريح الأخير بتغريدة خاصة به، وسرعان ما حذا حذوه مسؤولون آخرون. وكتب قاليباف: "لا يوجد لدينا معتدلون ومتشددون في إيران؛ كلنا إيرانيون وثوريون، وبوحدة الأمة والدولة الحديدية، وبطاعة كاملة للمرشد الأعلى، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله. إله واحد، قائد واحد، أمة واحدة، وطريق واحد - طريق النصر لإيران، أغلى من الحياة". وعلى الرغم من تاريخ الجمهورية الإسلامية الطويل في استخدام تكتيكات "الشرطي الطيب/الشرطي السيئ" في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الغرب، يرى كثيرون الآن أن انقساماً حقيقياً قد ظهر مع مواجهة كبار المسؤولين لمطالب ترامب؛ وقد أدت الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية في آذار 2026، إلى جانب التهديد بشن غارات جديدة، إلى إجهاد النظام، مما زاد من ترسيخ فكرة وجود انقسام في القيادة".

وتابع الموقع: "مع ذلك، حتى وإن وُجدت اختلافات، فإنها لا تُصبح ذات أهمية إلا عندما تشمل جهات فاعلة تمتلك سلطة حقيقية. في الوقت الراهن، تتركز هذه السلطة في يد الحرس الثوري الإسلامي، نظرًا لوفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، وعجز ابنه، بحسب التقارير. أما شخصيات مثل قاليباف أو الرئيس مسعود بزشكيان، فلا يملكون قيادة قوات على الأرض، ونفوذهم محدود، وحتى لو سعوا إلى اتفاق حقيقي مع واشنطن، فلا يمكنهم التفاوض نيابةً عن غيرهم. ورغم أن قاليباف قد يُبدي مرونة، إلا أن قوة التفاوض الحاسمة تكمن في يد الحرس الثوري، الذي لا يزال يعتمد على نفوذه في مضيق هرمز، ويبدو أنه يراهن على امتناع ترامب عن جولة أخرى من الضربات. ولا بد من ظهور انقسام حقيقي داخل الحرس نفسه؛ وإلا فإن الادعاءات بوجود انقسامات قيادية داخلية كبيرة مبالغ فيها. قد يفضل البعض داخل النظام تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، لكن السؤال المحوري يبقى: هل الحرس الثوري الإسلامي مستعد لتقديم تنازلات؟ في الوقت الراهن، يبدو أن الإجابة هي لا".

وأضاف الموقع: "ثمة سؤال آخر يتعلق بأهمية أي ميول "معتدلة" نحو تقديم تنازلات، ألا وهو مسألة بقاء النظام. فمن قد يحملون مثل هذه الميول، هم في المقام الأول حريصون على الحفاظ على النظام نفسه الذي أمضوا سنوات في الترقي فيه؛ وقد يُثير ما يُنظر إليه على أنه "استسلام" لترامب شكوكًا حول متانة النظام. وحتى الآن، لا يزال أمنهم الشخصي، والثروات التي تراكمت وسط الفساد المستشري والمحسوبية، مرتبطًا باستمرار سلطة الحرس الثوري الإسلامي. يبدو أن هشاشة النظام قد بلغت حداً دفع الحرس الثوري، بحسب التقارير، إلى استقدام آلاف المقاتلين الأفغان والعراقيين من الميليشيات إلى طهران كإجراء احترازي ضد تجدد الاحتجاجات الجماهيرية؛ ويُنظر إلى هذه القوات عادةً على أنها أكثر استعداداً لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وهو ما يُشابه التقارير الواردة في كانون الثاني 2026، عندما قتل النظام أو وكلاؤه ما يُقدّر بنحو 30 ألف شخص. وسواء كانوا معتدلين أم لا، فإن أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية يُدركون أن بقاءهم سيُقاس على الأرجح بالأيام في غياب الحرس الثوري الإسلامي".

وختم الموقع: "في عهد علي خامنئي، أمضت الجمهورية الإسلامية أكثر من عقدين في توطيد نفوذ الحرس الثوري الإسلامي. كان خامنئي مدركًا للمخاطر التي تشكلها الاحتجاجات، فأنشأ حرسًا بريتوريًا لحماية النظام؛ وفي الوقت نفسه، كان بحاجة إلى قوة تتوافق مع أيديولوجيته المعادية للغرب وإسرائيل، وقادرة على فرضها. بالنسبة لقادة الحرس الثوري، فإن الأمر يتعلق بمصالحهم الشخصية: فالتنازلات أو مظاهر الضعف قد تهدد بقاءهم. وعلى عكس الجيش النظامي، فإن سلطتهم ومكانتهم وثرواتهم المتراكمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستمرار الديكتاتورية الدينية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الايراني: نسيطر على المواقع الحدودية في كردستان بشكل كامل
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يقع تحت سيطرة ذكية وكاملة لقواتنا البحرية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا 26 مسيّرة للعدو منذ بدء الحرب وسيطرنا على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-04-27
Lebanon24
08:00 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:35 | 2026-04-27
Lebanon24
07:27 | 2026-04-27
