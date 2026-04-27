|
عربي-دولي
"الجنود الإسرائيليون هربوا".. تفاصيل مثيرة جديدة عن "هجوم 7 تشرين الأول"
Lebanon 24
27-04-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تحقيقات رسمية جديدة تجريها إسرائيل بشأن جيشها في التصدي لعملية "طوفان
الأقصى
" التي نفذتها حركة "
حماس
" في 7 تشرين الأول 2023.
ويقول التقرير إن التحقيقات الرسمية كشفت تفاصيل جديدة عن هجوم طال كيبوتس حوليت
الإسرائيلية
القريبة من غزة، والذي أدى إلى مقتل 13 جندياً ومُستوطناً وأسر 6 آخرين.
وأكدت نتائج التحقيق الذي استمر نحو عام ونصف وشمل تسجيلات ومقاطع فيديو وشهادات ميدانية، أن قوات الجيش
الإسرائيلي
التي وصلت إلى "حوليت" وساهمت في القتال إلى جانب قوات أخرى متعددة، لم تنجح في صد المقاومين
الفلسطينيين
ولا منعهم من التقدم، كاشفاً عن تمكن المقاومين الفلسطينيين من قتل ثلاثة من عناصر الوحدات التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأفاد أن نحو 60 مقاوما فلسطينياً شاركوا في الهجوم على "حوليت"، حيث ترك سكانه من المستوطنين لوحدهم في مواجهة الهجوم الفلسطيني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي الذي وصل بعد الظهر؛ بعد الهجوم بأكثر من 7 ساعات، "فشل في إنقاذ سكان الكيبوتس، في حين كان يتنقل مقاتلو حماس من منزل إلى آخر".
وذكر التقرير أن "من بين قتلى الجيش الإسرائيلي منسق أمن الكيبوتس، وعضو في فرقة الدفاع المدني، وجندي احتياطي في قوة احتياطية إقليمية"، مشيراً إلى أنّ "التعزيزات العسكرية وصلت بعد الظهر ورغم ذلك فشل هؤلاء الجنود في الدفاع عن الكيبوتس".
وذكرت أن قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت الكيبوتس المذكور، انتقلت إلى مدخل "حوليت مع بدء الهجوم وبعد ذلك بقليل انتقلت إلى أماكن أخرى، في إشارة غير مباشرة إلى فرار الجنود الإسرائيليين من ساحة القتال".
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن نتائج هذا التحقيق التي نشرت اليوم الاثنين تؤكد ما وصلت إليه تحقيقات أخرى سابقة، ومفادها أن "الجيش الإسرائيلي فشل في الدفاع عن كيبوتس حوليت، ويرجع ذلك أساسا إلى أن الجيش لم يستعد أبداً لمثل هذا الهجوم الواسع على العديد من المستوطنات والمدن والقواعد العسكرية الإسرائيلية في آن واحد من قبل آلاف المقاومين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "تحقيق الجيش الإسرائيلي يأتي ضمن سلسلة من التحقيقات التفصيلية في حوالى 40 معركة وحادثة وقعت خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول الذي انطلق الساعة 6:29 صباحا، حيث اقتحم حوالي 5600 فلسطيني الحدود، وقتلوا نحو 1200 جندي ومستوطن إسرائيلي وأسروا 251 آخرين".
وشمل التحقيق، الذي أجراه قائد لواء "يوآف" الإقليمي العقيد في جيش
الاحتلال
إيلون بيريتز، بموافقة رئيس أركان الجيش السابق الفريق هرتسي هليفي، "جميع جوانب القتال في "حوليت" والمنطقة المحيطة، وزار المحققين الموقع وراجعوا كل مصدر ممكن للمعلومات".
ولفت الموقع، أن "إصدار التحقيق للجمهور تأخر نحو ستة أشهر بينما عمل فريق التحقيق على إكمال التحقيق في عدة تفاصيل، ومع ذلك، تم تقديم نسخة غير مكتملة من التحقيق إلى الكيبوتس العام الماضي، وكان الهدف من التحقيق هو استخلاص استنتاجات عملياتية محددة للجيش".
وزعم التحقيق أن القوات الإسرائيلية التي حضرت إلى الكيبوتس "بعد عشر دقائق من الهجوم، لم تتمكن من دخوله لأن البوابة لم تفتح، وعلقت مركبة مدرعة أرسلت أيضاً أثناء مغادرة قاعدة قريبة"، مبيناً أن المقاومين الفلسطينيين تمكنوا من اقتحام حوليت الساعة 6:59 صباحاً بعدما قاموا بتفجير السياج الشرقي للكيبوتس وبعد وقت قصير وصلت عناصر إضافية من مقاتلي حماس وشاركت في المعركة.
وفي الساعة 7:18 صباحا، وصلت مركبتا الدورية حول الكيبوتس في سياج المحيط، وتعرضتا لإطلاق نار، وبعد دقيقتين غادر جنود الجيش المنطقة لموقع آخر بعد تلقي تقارير عن إصابة قائدهم هناك"، بحسب التحقيق الذي أكد استمرار اجتياح وتواجد المقاومين في الكيبوتس لنحو 30 ساعة تقريباً.
وأشار إلى أن مروحية هجومية إسرائيلية وصلت بعد أكثر من ست ساعات من بدء الهجوم الفلسطيني قامت بمسح الكيبوتس لمدة نصف ساعة تقريباً في حوالي الساعة 12:55 ظهرا، ومن ثم "قامت بإطلاق عدة قذائف في محاولة لكشف موقع المقاومين، لكنها لم تتمكن من تحديد أي منهم".
وكشف التحقيق أن "أول الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى الكيبوتس الساعة 1:53 ظهرا (بعد 7 ساعات ونصف)، وبدأت القوات في مسح حي حوليت الشرقي، وفي الساعة 2 ظهراً، أصيب جنديان بنيران فلسطينيين كانوا مختبئين في منزل.
وتابع: "وصلت المزيد من القوات خلال الساعة التالية وأجرت عمليات تفتيش واشتبكت مع بعض المقاومين، وفي الساعة 4:10 مساء، دخلت قوات لواء
جولاني
الجزء الجنوبي من الكيبوتس دون التنسيق، لكن الجنود تعرفوا عليهم وقرروا عدم إطلاق النار".
ولفت التحقيق أنه في "حوالي الساعة 4:30 مساء تم إجلاء المستوطنين من الكيبوتس، وواصل الجيش فحوصاته للبحث عن المقاومين المتبقين، وفي اليوم التالي الساعة 10:15 صباحا، اشتبكت قوات الجيش مع بعض المقاومين في البساتين شرق الكيبوتس، حيث أصيب ثلاثة جنود في تبادل إطلاق النار".
(عربي21)
