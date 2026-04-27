إيران: موقف واحد ضدّ العدو

أكد متحدث باسم هيئة رئاسة أن بلاده تقف "موحدة ضد العدو"، في ظل استمرار التوتر مع وإسرائيل.

ونقلت الرسمية "إرنا" عن عباس غودارزي قوله: "لا توجد بيننا اختلافات، فنحن أمة واحدة وهدفنا واحد. إن قواسمنا المشتركة تفوق بكثير الاختلافات الموجودة".

وشدد غودارزي على أهمية دور الشارع الإيراني في هذه المرحلة، معتبراً أن حضور الناس "يجعل الساحة أكثر حيوية ويدعم فريق التفاوض والدبلوماسية".

وأشار إلى أن موقف الشعب يمكن أن ينعكس أيضاً على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحاته بعدما مدد الرئيس الأميركي ، الأسبوع الماضي، وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان مع لمدة أسبوعين، بعدما بدأ في 8 نيسان.

وكان قد قال إنه سيؤجل أي خطوة إضافية إلى حين تقديم القيادة الإيرانية موقفاً "موحداً" على طاولة التفاوض.

وأوقف وقف إطلاق النار حرباً استمرت أسابيع، بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط، تلتها ضربات انتقامية من .

وعقدت وطهران محادثات في إسلام آباد يومي 11 و12 نيسان لإنهاء الحرب، لكنها لم تصل إلى اتفاق، فيما تستمر الجهود لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

