Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

إيران: موقف واحد ضدّ العدو

27-04-2026 | 04:34
أكد متحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن بلاده تقف "موحدة ضد العدو"، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عباس غودارزي قوله: "لا توجد بيننا اختلافات، فنحن أمة واحدة وهدفنا واحد. إن قواسمنا المشتركة تفوق بكثير الاختلافات الموجودة".
وشدد غودارزي على أهمية دور الشارع الإيراني في هذه المرحلة، معتبراً أن حضور الناس "يجعل الساحة أكثر حيوية ويدعم فريق التفاوض والدبلوماسية".
وأشار إلى أن موقف الشعب يمكن أن ينعكس أيضاً على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحاته بعدما مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان مع إيران لمدة أسبوعين، بعدما بدأ في 8 نيسان.
وكان ترامب قد قال إنه سيؤجل أي خطوة إضافية إلى حين تقديم القيادة الإيرانية موقفاً "موحداً" على طاولة التفاوض.
وأوقف وقف إطلاق النار حرباً استمرت أسابيع، بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط، تلتها ضربات انتقامية من طهران.
وعقدت واشنطن وطهران محادثات في إسلام آباد يومي 11 و12 نيسان لإنهاء الحرب، لكنها لم تصل إلى اتفاق، فيما تستمر الجهود لعقد جولة جديدة من المفاوضات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا تبحث عن صيغة تفتح الباب لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد لبنان وإعادة إطلاق التفاوض
قاسم: إطلاق الصواريخ في رشقة واحدة هو ردّ على العدوان الإسرائيلي - الأميركي
الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا 26 مسيّرة للعدو منذ بدء الحرب وسيطرنا على مسيرة واحدة سليمة ومسلحة
مواقف إسبانية حادة ضد إسرائيل خلال زيارة رسمية إلى الصين
الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

الإيرانية

البرلمان

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

Advertisement
