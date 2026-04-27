سيول حماة تشلّ طريق الرقة وتحتجز سيارات… وتحذيرات من مخاطر التنقل

أدّت الأمطار الغزيرة والسيول في الشرقي إلى انقلاب ومحاصرة عدد من السيارات على في منطقة ، وفق ما أفادت به " ".



وتسببت السيول بإغلاق الطريق مؤقتًا، ما أدى إلى شلل في حركة المرور، في وقت سارعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى سحب السيارات العالقة وتأمين سلامة الركاب، من دون صدور حصيلة نهائية للإصابات حتى الآن.



في المقابل، دعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي الحذر أثناء التنقل، وتجنّب الطرق المنخفضة أو القريبة من مجاري السيول، لا سيما في ساعات المساء مع استمرار التقلبات الجوية.



كما حثّت الأهالي على عدم المخاطرة بعبور المناطق التي تشهد تجمعات مائية أو سيولًا نشطة، حفاظًا على السلامة العامة، إلى حين انتهاء فرق الطوارئ من معالجة الأضرار وإعادة فتح الطرق بالكامل.

