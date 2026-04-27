تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بشأن المفاوضات.. رسائل عاجلة من إسرائيل إلى واشنطن

Lebanon 24
27-04-2026 | 04:58
A-
A+
بشأن المفاوضات.. رسائل عاجلة من إسرائيل إلى واشنطن
بشأن المفاوضات.. رسائل عاجلة من إسرائيل إلى واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 كشفت قناة "أخبار 12" الاسرائيلية أن واشنطن تلقت رسائل عاجلة من إسرائيل، تطالب بوقف التفاوض مع إيران فوراً وتشديد الحصار البحري على مضيق هرمز.

وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، حذرت الرسائل من إبداء أي مرونة في المسار التفاوضي، معتبرة أن طهران لن تقابل ذلك بتراجع في مواقفها، سواء في محادثات مسقط أو إسلام آباد.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر، مساء الأحد، لمناقشة استعدادات إسرائيل لاحتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق القناة، بحث الاجتماع سيناريوهات محتملة في حال فشل المسار الدبلوماسي، خصوصاً أن إسرائيل تدفع باتجاه استمرار الحصار على مضيق هرمز، وترى فيه أداة ضغط مباشرة على النظام الإيراني.

وتخشى حكومة نتنياهو أن يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خطوات تخفف الحصار جزئياً، بهدف تسريع العودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت تشير تقارير إلى أن إيران قدّمت مقترحاً لفتح المضيق وإنهاء الحرب مع تأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. 

وترى تقديرات في تل أبيب أن استمرار الحصار سيزيد الضغط على طهران تدريجياً، عبر ضرب إيراداتها وتعميق التوتر في الداخل، بما يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين: تقديم مرونة سياسية أو مواجهة مزيد من الاستنزاف.

وبحسب القناة العبرية، فإن خيار العودة إلى القتال لا يزال مطروحاً، في حال لم تتراجع إيران بعد فترة طويلة من الحصار.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير منسوبة إلى "CNN" بأن الجيش الأميركي أعد خططاً عملياتية لاستهداف قدرات إيرانية في مضيق هرمز إذا انهار وقف إطلاق النار، وتشمل هذه الخطط زوارق هجومية سريعة وسفن زرع ألغام ووسائل بحرية يمكن أن تهدد الملاحة في المضيق. 

وتتزامن هذه التطورات مع جمود واضح في المفاوضات، إذ لم تؤد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان إلى اختراق، وسط استمرار الخلاف حول شروط العودة إلى التفاوض. 

وفي قراءة إسرائيلية للمشهد، يعزو موقع "واللا" تعثر المفاوضات إلى صراع داخل القيادة الإيرانية حول شكل الرد وطبيعة التنازلات وحدود التواصل مع واشنطن.
وبحسب هذه القراءة، لا تريد طهران أن تظهر بمظهر الطرف المحاصر الذي يدخل المفاوضات تحت الضغط، لذلك تفضّل الدبلوماسية غير المباشرة عبر الوسطاء، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة من دون الظهور في مفاوضات مباشرة.

ويرى الموقع أن عراقجي يتحرك ضمن هامش ضيق، في ظل تعدد مراكز القرار داخل النظام الإيراني، بين طبقة سياسية تبحث عن مناورة دبلوماسية، وأجنحة أكثر تشدداً ترفض أي صورة قد تبدو تراجعاً أمام الضغط الأميركي.

وهكذا، تتحول أزمة هرمز إلى عقدة تفاوضية وأمنية في وقت واحد، بين ضغط إسرائيلي على واشنطن لتشديد الخناق، ورغبة إيرانية في كسر الحصار من دون دفع ثمن نووي مبكر.
 
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24