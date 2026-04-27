بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـهجمات استهدفت منشآت يهودية

|
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
عربي-دولي
بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـ"هجمات" استهدفت منشآت يهودية
Lebanon 24
27-04-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت الشرطة
البريطانية
القبض على شخص يبلغ من العمر 37 عاماً، على صلة بسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة باليهود في شمال غرب
لندن
.
وألقت قوات
مكافحة الإرهاب
خلال الشهر الماضي القبض على 26 شخصًا في إطار التحقيقات المتعلقة بحوادث الحرق العمد وغيرها من الهجمات على منشآت مرتبطة باليهود، وفق وكالة "
رويترز
".
وذكرت الشرطة في بيان "تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه".
وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية، إنها لم تعثر على أيّ مواد خطرة ضمن الأغراض التي عُثر عليها قرب السفارة
الإسرائيلية
في لندن، وإنها أعادت فتح حدائق كنسينغتون، بعد التحقيق في ادّعاء نُشر على الإنترنت يفيد باستهداف الموقع بطائرات مسيرة.
وكانت مجموعة تعرف باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، المؤيدة لإيران، نشرت مقطعاً مصوراً تضمن لقطات لطائرات مسيرة وشخصين يرتديان ملابس واقية، بالإضافة إلى رسالة تفيد باستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.
وقال أحد قادة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن: "رغم أن السفارة الإسرائيلية لم تتعرض لهجوم، فإننا نواصل العمل من كثب مع السفارة وفريق أمنها لضمان سلامة الموقع وأمنه".
وأضافت الشرطة: "رغم أن الأغراض التي عُثر عليها وُصفت بأنها غير خطرة، فإننا نواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان لها أي صلة بالفيديو المنشور على الإنترنت".
(الجزيرة نت)
الشرطة البريطانية تلقي القبض على شخص قالت إنه على صلة بهجمات استهدفت كنيسا يهوديا في شمال لندن (سكاي نيوز)
قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله
4 مرشحين... من سيخلف غوتيريش في الأمم المتحدة؟
في بريطانيا.. سحب مسكن ألم شائع
تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في سوريا
عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
