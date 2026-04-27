بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـهجمات استهدفت منشآت يهودية

ألقت الشرطة القبض على شخص يبلغ من العمر 37 عاماً، على صلة بسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة باليهود في شمال غرب .



وألقت قوات خلال الشهر الماضي القبض على 26 شخصًا في إطار التحقيقات المتعلقة بحوادث الحرق العمد وغيرها من الهجمات على منشآت مرتبطة باليهود، وفق وكالة " ".





وذكرت الشرطة في بيان "تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه".





وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية، إنها لم تعثر على أيّ مواد خطرة ضمن الأغراض التي عُثر عليها قرب السفارة في لندن، وإنها أعادت فتح حدائق كنسينغتون، بعد التحقيق في ادّعاء نُشر على الإنترنت يفيد باستهداف الموقع بطائرات مسيرة.





وكانت مجموعة تعرف باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، المؤيدة لإيران، نشرت مقطعاً مصوراً تضمن لقطات لطائرات مسيرة وشخصين يرتديان ملابس واقية، بالإضافة إلى رسالة تفيد باستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.





وقال أحد قادة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن: "رغم أن السفارة الإسرائيلية لم تتعرض لهجوم، فإننا نواصل العمل من كثب مع السفارة وفريق أمنها لضمان سلامة الموقع وأمنه".





وأضافت الشرطة: "رغم أن الأغراض التي عُثر عليها وُصفت بأنها غير خطرة، فإننا نواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان لها أي صلة بالفيديو المنشور على الإنترنت". (الجزيرة نت)