تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـ"هجمات" استهدفت منشآت يهودية

Lebanon 24
27-04-2026 | 05:43
A-
A+
بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـهجمات استهدفت منشآت يهودية
بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـهجمات استهدفت منشآت يهودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص يبلغ من العمر 37 عاماً، على صلة بسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت مرتبطة باليهود في شمال غرب لندن.
 
 
وألقت قوات مكافحة الإرهاب خلال الشهر الماضي القبض على 26 شخصًا في إطار التحقيقات المتعلقة بحوادث الحرق العمد وغيرها من الهجمات على منشآت مرتبطة باليهود، وفق وكالة "رويترز".
 

وذكرت الشرطة في بيان "تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه".


وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية، إنها لم تعثر على أيّ مواد خطرة ضمن الأغراض التي عُثر عليها قرب السفارة الإسرائيلية في لندن، وإنها أعادت فتح حدائق كنسينغتون، بعد التحقيق في ادّعاء نُشر على الإنترنت يفيد باستهداف الموقع بطائرات مسيرة.


وكانت مجموعة تعرف باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، المؤيدة لإيران، نشرت مقطعاً مصوراً تضمن لقطات لطائرات مسيرة وشخصين يرتديان ملابس واقية، بالإضافة إلى رسالة تفيد باستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.


وقال أحد قادة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن: "رغم أن السفارة الإسرائيلية لم تتعرض لهجوم، فإننا نواصل العمل من كثب مع السفارة وفريق أمنها لضمان سلامة الموقع وأمنه". 


وأضافت الشرطة: "رغم أن الأغراض التي عُثر عليها وُصفت بأنها غير خطرة، فإننا نواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان لها أي صلة بالفيديو المنشور على الإنترنت". (الجزيرة نت)
Advertisement
الشرطة البريطانية تلقي القبض على شخص قالت إنه على صلة بهجمات استهدفت كنيسا يهوديا في شمال لندن (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجسّس مرتبط بإيران".. بريطانيا توقف 4 وتحقق بمراقبة مواقع يهودية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معطيات دقيقة عن التحقيق باستهداف أمن الدولة في النبطية ودور "سيدة يهودية"
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24