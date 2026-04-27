قفزة لسعر "بيتكوين".. رقم يكشف قيمتها الآن

صعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعاً، مقتربة من حاجز 80 ألف دولار، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بعد تقارير عن مقترح إيراني جديد للولايات المتحدة يستهدف إعادة فتح وتهدئة الحرب على .



وارتفعت أكبر عملة مشفرة بما يصل إلى 1.6% لتسجل 79488 دولاراً، خلال التداولات، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 كانون الثاني، آخر مرة جرى فيها تداول العملة فوق 80 ألف دولار.





وحتى كتابة هذه السطور، جرى تداول بتكوين عند 77941 دولارا، وبقيمة سوقية بلغت 1.56 تريليون دولار، بينما سجلت إيثر 2323.7 دولاراً بارتفاع 0.36%، وبقيمة سوقية 280.35 مليار دولار، وفق بيانات منصة " ".





إلى ذلك، القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 2.64 تريليون دولار، مع حجم تداول يومي 113.83 مليار دولار. (الجزيرة نت)





