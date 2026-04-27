وزير خارجية ألمانيا: الردع ضروري في ظل التهديدات النووية

قال الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إن الردع ‌ضروري في ظل التهديدات النووية، رغم تأكيده على دعم عدم انتشار الأسلحة النووية.



كلام فاديفول صدر قبل اجتماعات من ⁠المرتقب أن تركز على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومن المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع في بنيويورك.

وفي تصريحه، قال فاديفول: "ما دامت التهديدات النووية مستمرة ضدنا وضد شركائنا، فسوف نحتاج إلى رادع ‌يمكن ⁠الثقة فيه".



كذلك، أوضح أنَّ المؤتمر سيسعى إلى إيجاد سبل جديدة لحماية مكتسبات المعاهدة والتركيز على نزع السلاح ⁠النووي. (رويترز)