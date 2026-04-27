تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أزمة خطيرة تطال الإيرانيين... تقرير يتحدّث عنها

Lebanon 24
27-04-2026 | 07:00
A-
A+
أزمة خطيرة تطال الإيرانيين... تقرير يتحدّث عنها
أزمة خطيرة تطال الإيرانيين... تقرير يتحدّث عنها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أزمة تأخر صرف الرواتب في إيران، تفاقمت لتطال شرائح واسعة من العمال والموظفين والمتقاعدين، وصولا إلى أفراد الجيش وأجهزة الأمن، وسط تصاعد الضغوط المعيشية.
 
وأكدت المعارضة الإيرانية أن التدهور الاقتصادي الناتج عن الحرب، إلى جانب الانقطاع المتواصل للإنترنت، تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، شملت تعطل العديد من الأعمال، فضلا عن أزمة تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهرين، في حين تصاعدت المطالبات بتدخل حكومي عاجل لاحتواء الأزمة وإنهائها.

ووفقا لمحللين متخصصين في الشؤون الإيرانية، فإن أكثر من 60 بالمئة من إيرادات الشركات العامة تعتمد على خدمات الإنترنت الدولية، وهو ما جعلها عرضة لتداعيات الانقطاع والقيود المفروضة على الشبكة، كما أسهمت الضغوط المالية المتصاعدة في إضعاف قدرة هذه الشركات على سداد رواتب الموظفين في مواعيدها، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في انتظام الصرف، في ظل غياب دعم حكومي كاف لمعالجة الأزمة.

ولم يقتصر الأمر على الشركات العامة والقطاع الخاص، إذ ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال" المعارضة أن وحدات الشرطة وأفراد الجيش وبعض المتقاعدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين وحتى الآن.

وفي محاولة للحد من تداعيات التضخم وتلبية الطلب المتزايد على السيولة النقدية، بدأت المصارف الإيرانية الشهر الماضي طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 ملايين ريال، وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد المخاوف اليومية من تبعات الحرب، التي انعكست بشكل مباشر على الحياة المعيشية عبر موجة غلاء شاملة طالت مختلف السلع والخدمات، بدءا من المواد الأساسية كالغذاء والدواء، وصولا إلى أسعار الوجبات في المقاهي داخل المدن.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية عمق الأزمة، حيث تسجل إيران معدلات تضخم تعد من بين الأعلى عالميا بلغ 50.6 بالمئة خلال الشهر الماضي، في حين يكشف الاتجاه العام عن تآكل حاد في القدرة الشرائية، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء، إذ تجاوز تضخم المواد الغذائية 112 في المئة في آذار الماضي. (سكاي نيوز)
Advertisement
إقتصاد

عربي-دولي

الشؤون الإيرانية

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

المعارضة

إنترنت

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-04-27
Lebanon24
08:00 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:35 | 2026-04-27
Lebanon24
07:27 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24