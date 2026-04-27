عربي-دولي
أزمة المياه تتفاقم في غزة.. محطة تحلية أساسية تخرج عن الخدمة
Lebanon 24
27-04-2026
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل تفاقم أزمة المياه في غزة، يواجه آلاف
النازحين
في بلدة جباليا شمالي القطاع خطر العطش بعد توقف إحدى أبرز محطات تحلية المياه، ما حرم أكثر من 15 ألف فلسطيني من مصدرهم الأساسي للمياه الصالحة للشرب.
وذكرت قناة "
الجزيرة
" أن محطة "الحسن" للتحلية، التي أُنشئت بجهود ذاتية من شبان ومجموعات فلسطينية، توقفت عن العمل بشكل كامل بسبب عدم القدرة على صيانتها أو توفير قطع الغيار رغم أنها كانت توفر المياه المفلترة للسكان على مدار الساعة.
وفي السياق، أفاد
المكتب الإعلامي
الحكومي في غزة بأن توقف المحطة فاقم أزمة المياه شمالي القطاع، في وقت أدت فيه الحرب
الإسرائيلية
إلى تدمير نحو 400 ألف متر طولي من شبكات المياه، إضافة إلى أكثر من 700 بئر، ما عمّق من صعوبة وصول السكان إلى مصادر مياه آمنة.
ويقول جمال قرموط، أحد القائمين على المحطة، إن المشروع انطلق في نيسان 2024، وتطور تدريجياً ليخدم مناطق واسعة من جباليا، موضحاً أن المحطة كانت تنتج ما يصل إلى 3 أكواب في الساعة، قبل أن تتراجع قدرتها بفعل الحصار، وصولا إلى توقفها الكامل.
ويضيف أن تعطل المحطة خلال الأيام الأخيرة أدى إلى أزمة عطش حادة، في ظل عدم كفاية صهاريج المياه لسد احتياجات السكان الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للشرب.
ولا تقتصر الأزمة على نقص المياه، بل تمتد إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار، إذ بات السكان يبحثون يوميا عن مصادر بديلة، وسط غياب انتظام وصول المياه وارتفاع الطلب عليها بشكل كبير.
ويناشد قرموط المؤسسات الدولية، من بينها "أطباء
بلا حدود
" و"اليونيسف" وبرامج
الأمم المتحدة
، إلى جانب
الدول العربية
والإسلامية، التدخل العاجل لإعادة تشغيل المحطة أو إنشاء محطة جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 أو 5 أمتار مكعبة في الساعة لتلبية احتياجات السكان.
مواضيع ذات صلة
مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية: استهداف إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم وخروج المحطة من الخدمة
Lebanon 24
مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية: استهداف إحدى محطات تحلية المياه في جزيرة قشم وخروج المحطة من الخدمة
27/04/2026 15:26:23
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الكهرباء والماء الكويتية: أضرار مادية جراء الهجوم على إحدى محطات تحلية المياه
Lebanon 24
وزارة الكهرباء والماء الكويتية: أضرار مادية جراء الهجوم على إحدى محطات تحلية المياه
27/04/2026 15:26:23
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا ومحطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت
Lebanon 24
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت معسكرا ومحطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت
27/04/2026 15:26:23
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: اعتداءات إيران استهدفت أحياء سكنية ومنشآت اقتصادية ونفطية ومحطات تحلية مياه
Lebanon 24
البحرين: اعتداءات إيران استهدفت أحياء سكنية ومنشآت اقتصادية ونفطية ومحطات تحلية مياه
27/04/2026 15:26:23
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
الأمم المتحدة
الدول العربية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
النازحين
بلا حدود
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله
Lebanon 24
قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله
08:17 | 2026-04-27
27/04/2026 08:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مرشحين... من سيخلف غوتيريش في الأمم المتحدة؟
Lebanon 24
4 مرشحين... من سيخلف غوتيريش في الأمم المتحدة؟
08:00 | 2026-04-27
27/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب مسكن ألم شائع
Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب مسكن ألم شائع
07:55 | 2026-04-27
27/04/2026 07:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في سوريا
Lebanon 24
تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في سوريا
07:55 | 2026-04-27
27/04/2026 07:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟
Lebanon 24
عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟
07:35 | 2026-04-27
27/04/2026 07:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. ماذا قال عن نصرالله؟
14:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
Lebanon 24
إجراء لأصحاب الآليات الثقيلة في الجنوب.. إليكم ما طُلب منهم
15:17 | 2026-04-26
26/04/2026 03:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
08:17 | 2026-04-27
قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله
08:00 | 2026-04-27
4 مرشحين... من سيخلف غوتيريش في الأمم المتحدة؟
07:55 | 2026-04-27
في بريطانيا.. سحب مسكن ألم شائع
07:55 | 2026-04-27
تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في سوريا
07:35 | 2026-04-27
عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟
07:18 | 2026-04-27
معلومات مثيرة عن "أخطر سلاح لحزب الله".. يلاحق الإسرائيليين في الجنوب!
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 15:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
