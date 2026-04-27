أزمة المياه تتفاقم في غزة.. محطة تحلية أساسية تخرج عن الخدمة

وذكرت قناة " " أن محطة "الحسن" للتحلية، التي أُنشئت بجهود ذاتية من شبان ومجموعات فلسطينية، توقفت عن العمل بشكل كامل بسبب عدم القدرة على صيانتها أو توفير قطع الغيار رغم أنها كانت توفر المياه المفلترة للسكان على مدار الساعة.

وفي السياق، أفاد الحكومي في غزة بأن توقف المحطة فاقم أزمة المياه شمالي القطاع، في وقت أدت فيه الحرب إلى تدمير نحو 400 ألف متر طولي من شبكات المياه، إضافة إلى أكثر من 700 بئر، ما عمّق من صعوبة وصول السكان إلى مصادر مياه آمنة.

ويقول جمال قرموط، أحد القائمين على المحطة، إن المشروع انطلق في نيسان 2024، وتطور تدريجياً ليخدم مناطق واسعة من جباليا، موضحاً أن المحطة كانت تنتج ما يصل إلى 3 أكواب في الساعة، قبل أن تتراجع قدرتها بفعل الحصار، وصولا إلى توقفها الكامل.

ويضيف أن تعطل المحطة خلال الأيام الأخيرة أدى إلى أزمة عطش حادة، في ظل عدم كفاية صهاريج المياه لسد احتياجات السكان الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للشرب.

ولا تقتصر الأزمة على نقص المياه، بل تمتد إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار، إذ بات السكان يبحثون يوميا عن مصادر بديلة، وسط غياب انتظام وصول المياه وارتفاع الطلب عليها بشكل كبير.

ويناشد قرموط المؤسسات الدولية، من بينها "أطباء " و"اليونيسف" وبرامج ، إلى جانب والإسلامية، التدخل العاجل لإعادة تشغيل المحطة أو إنشاء محطة جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 أو 5 أمتار مكعبة في الساعة لتلبية احتياجات السكان.

في ظل تفاقم أزمة المياه في غزة، يواجه آلاف في بلدة جباليا شمالي القطاع خطر العطش بعد توقف إحدى أبرز محطات تحلية المياه، ما حرم أكثر من 15 ألف فلسطيني من مصدرهم الأساسي للمياه الصالحة للشرب.