عن لبنان وإسرائيل.. ماذا قال الحوثيون؟

قالت جماعة الله (الحوثيون)، أمس الأحد، إن "استمرار العدوان على ولبنان وإيران قد يجر المنطقة إلى حرب واسعة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين".



وأفاد البيان بأن استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وما يتضمنه من قصف للأحياء السكنية في فلسطين، واعتداءات متكررة على بلدات حدودية في ، يمثل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار".



واتهم البيان بمحاولة استغلال انشغال العالم بالتصعيد مع من أجل "تحقيق مآربها في فلسطين ولبنان"، مشيراً إلى أن هذه التطورات "تؤكد النهج العدواني لإسرائيل وإصرارها على مواصلة التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



ويوم 21 نيسان الجاري، وصف زعيم الجماعة عبد الملك الهدنة المعلنة في اليوم نفسه بين إيران وحلفائها من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بناء على طلب ووساطة باكستانية، دون تحديد مدة زمنية، بأنها "هشة" وقد تنهار في أي لحظة.



وانخرط الحوثيون في الحرب ضد إيران ⁠⁠مطلع الشهر الجاري، دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 شباط الماضي، خلَّفت آلاف القتلى والمصابين، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين أبرزهم .

Advertisement