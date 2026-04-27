عربي-دولي

عبر هرمز.. القوات الأميركية تعيد 6 ناقلات نفط إيرانية إلى طهران

27-04-2026 | 08:36
أفادت بيانات موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن بأن القوات الأميركية أعادت 6 ناقلات نفط تحمل حوالي 10.5 مليون برميل من الخام الإيراني إلى إيران عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات شحن حديثة عبور 7 سفن على الأقل، معظمها مخصص للبضائع الجافة، عبر المضيق خلال الساعات 24 الماضية، وهو ما يتوافق مع وتيرة التحركات المحدودة التي شهدها الممر المائي مؤخراً.
 
وأشارت تحليلات "كبلر" وصور الأقمار الصناعية من "سينماكس" إلى أن هذه السفن شملت ناقلات غادرت موانئ عراقية، بالإضافة إلى سفينة بضائع جافة انطلقت من ميناء إيراني.

وتشير الأرقام إلى تراجع حاد في حركة الملاحة، حيث لا تشكل معدلات العبور الحالية سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالمتوسط اليومي المعتاد قبل نشوب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، والذي كان يصل إلى نحو 140 سفينة يومياً.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر إيرانية: ننفي السماح بعبور ناقلات نفط ترفع العلم الهندي عبر مضيق هرمز
بلومبرغ: 6 ناقلات نفط يونانية وهندية استدارت قبل عبور مضيق هرمز
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
مسؤول إيراني لـ CNN: قد نسمح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز شرط الدفع باليوان الصيني
