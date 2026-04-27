عبر هرمز.. القوات الأميركية تعيد 6 ناقلات نفط إيرانية إلى طهران

أفادت بيانات موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن بأن القوات الأميركية أعادت 6 ناقلات نفط تحمل حوالي 10.5 مليون برميل من الخام إلى عبر خلال الأيام الماضية، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة " ".



وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات شحن حديثة عبور 7 سفن على الأقل، معظمها مخصص للبضائع الجافة، عبر المضيق خلال الساعات 24 الماضية، وهو ما يتوافق مع وتيرة التحركات المحدودة التي شهدها الممر المائي مؤخراً.

وأشارت تحليلات "كبلر" وصور الأقمار الصناعية من "سينماكس" إلى أن هذه السفن شملت ناقلات غادرت موانئ ، بالإضافة إلى سفينة بضائع جافة انطلقت من ميناء إيراني.



وتشير الأرقام إلى تراجع حاد في حركة الملاحة، حيث لا تشكل معدلات العبور الحالية سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالمتوسط اليومي المعتاد قبل نشوب الحرب الأميركية - على إيران في 28 شباط الماضي، والذي كان يصل إلى نحو 140 سفينة يومياً.