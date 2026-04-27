إغلاق مطاعم وحانات... هذا ما تسبّبت به الأزمة الإقتصادية في بريطانيا

أشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن تشهد إغلاق نحو 3 حانات ومطاعم يوميا، نتيجة ارتفاع التكاليف وأعباء الطاقة على خلفية أزمة التي تضغط على السياحة والخدمات.



ووفقا لتقرير صادر عن شركة "نيلسن آي كيو" المتخصصة في تحليل بيانات المستهلكين وأبحاث الأسواق، أغلق أكثر من 350 موقعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بمتوسط 3.4 منشآت يوميا.

ويأتي ذلك امتدادا لسلسلة من الإغلاقات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة، ما أجبر العديد من أصحاب الأعمال على الخروج من السوق. (روسيا اليوم)