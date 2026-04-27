رسالة من المرشد الأعلى إلى بوتين.. ماذا دار في لقاء "سان بطرسبورغ"؟

عقد اجتماعاً ثنائياً مع عباس عراقجي في المكتبة الرئاسية بمدينة سان بطرسبورغ، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المشهد المتفجر في منطقة .



وخلال اللقاء، كشف بوتين عن تلقيه رسالة من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الأسبوع الماضي، مشيداً بشجاعة الشعب الإيراني في الدفاع عن سيادته، ومعرباً عن أمل في تجاوز لهذه المرحلة الصعبة تحت قيادتها الجديدة. وأكد بوتين أن ستبذل كل جهودها لضمان تحقيق السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن.



من جانبه، أكد عراقجي أن العلاقات الروسية تمثل "شراكة استراتيجية" على أعلى المستويات، مشدداً على قدرة طهران على الصمود في وجه الهجمات والعدوان الأميركي.

كما نقل عراقجي تحيات المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف لمواصلة المشاورات الوثيقة بين البلدين بشأن الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون .