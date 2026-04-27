أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "حيدر الغراوي"

أعلنت عبر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان مزهر ملك المعروف باسم "حيدر الغراوي"، الذي تتهمه بقيادة هجمات استهدفت مصالح أميركية وحليفة في .



وورد في بيان نشره الحساب الرسمي للبرنامج، أن السعيدي يقود فصيلاً مسلحاً نفذ هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية، أسفرت عن مقتل مدنيين عراقيين وعسكريين أميركيين.

وحسب الأميركية، يشغل السعيدي منصب وزعيم حركة " الله الأوفياء"، المدعومة من وتعمل داخل . (العربية)