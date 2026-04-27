تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد "الصالح العالمي" ويتجاوز حدود المنطقة
Lebanon 24
27-04-2026
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت
فرنسا
عن رفضها القاطع للإجراءات
الإيرانية
التي تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن المضائق المائية هي "ملكية دولية" ولا يحق لأي طرف، بما في ذلك
إيران
، إغلاقها.
واعتبر
وزير الخارجية
الفرنسي، جان نويل بارو، أن التصرفات الإيرانية تشكل انتهاكاً لميثاق
الأمم المتحدة
ومبادئ القانون البحري، مؤكداً أن الأزمة لن تجد حلاً دائماً ما لم يقدم النظام
الإيراني
تنازلات جذرية ويغير موقفه.
وأشار بارو إلى أن ما يحدث في المضيق يمس القدرة الدولية على العمل من أجل الصالح العالمي ويتجاوز مجرد تعطيل حركة السفن.
وفي تحرك
دبلوماسي
موازٍ، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً اليوم الاثنين، رفضت فيه التهديدات الإيرانية غير القانونية وفرض رسوم عبور في المضيق، محذرة من تسبب هذه الأفعال في اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
من جانبه، دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح المضيق بشكل عاجل ودون عوائق أو رسوم، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر، ومؤكداً ضرورة احترام حرية الملاحة وفقاً لقرار
مجلس الأمن
رقم 2817.
وتأتي هذه التطورات في وقت ازدادت فيه مسارات التفاوض بين
واشنطن
وطهران تعقيداً، بعد إقحام ملف الملاحة في المفاوضات التي كانت تقتصر سابقاً على الملفين
النووي
والصاروخي.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تحذر: رسوم المرور عبر مضيق هرمز تهدد أمن الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
بريطانيا تحذر: رسوم المرور عبر مضيق هرمز تهدد أمن الاقتصاد العالمي
28/04/2026 02:37:52
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
28/04/2026 02:37:52
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الطاقة الدولية" تحذر: إغلاق هرمز يُهدد بارتفاع حاد في أسعار الطاقة
Lebanon 24
"الطاقة الدولية" تحذر: إغلاق هرمز يُهدد بارتفاع حاد في أسعار الطاقة
28/04/2026 02:37:52
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في مضيق هرمز يمثل نقطة واضحة لتشكيل تحالف دولي للأمن البحري
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في مضيق هرمز يمثل نقطة واضحة لتشكيل تحالف دولي للأمن البحري
28/04/2026 02:37:52
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
الأمين العام
مجلس الأمن
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
داعش" يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
داعش" يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل
16:45 | 2026-04-27
27/04/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجانب" في بلد قرب لبنان.. مقترحٌ يبرز إلى الواجهة
Lebanon 24
"فيلق أجانب" في بلد قرب لبنان.. مقترحٌ يبرز إلى الواجهة
16:00 | 2026-04-27
27/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
Lebanon 24
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
15:56 | 2026-04-27
27/04/2026 03:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن
Lebanon 24
توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن
14:48 | 2026-04-27
27/04/2026 02:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون والتسوية الدبلوماسية
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون والتسوية الدبلوماسية
14:14 | 2026-04-27
27/04/2026 02:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
Lebanon 24
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
01:15 | 2026-04-27
27/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
11:30 | 2026-04-27
27/04/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
07:00 | 2026-04-27
27/04/2026 07:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:45 | 2026-04-27
داعش" يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل
16:00 | 2026-04-27
"فيلق أجانب" في بلد قرب لبنان.. مقترحٌ يبرز إلى الواجهة
15:56 | 2026-04-27
الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة
14:48 | 2026-04-27
توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن
14:14 | 2026-04-27
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون والتسوية الدبلوماسية
14:00 | 2026-04-27
بعيداً عن لبنان.. دولة عربية تلجأ إليها إيران لـ"تطويق إسرائيل"
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
28/04/2026 02:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24