تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد "الصالح العالمي" ويتجاوز حدود المنطقة

Lebanon 24
27-04-2026 | 13:20
A-
A+
فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد الصالح العالمي ويتجاوز حدود المنطقة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعربت فرنسا عن رفضها القاطع للإجراءات الإيرانية التي تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن المضائق المائية هي "ملكية دولية" ولا يحق لأي طرف، بما في ذلك إيران، إغلاقها.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن التصرفات الإيرانية تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون البحري، مؤكداً أن الأزمة لن تجد حلاً دائماً ما لم يقدم النظام الإيراني تنازلات جذرية ويغير موقفه.
 
وأشار بارو إلى أن ما يحدث في المضيق يمس القدرة الدولية على العمل من أجل الصالح العالمي ويتجاوز مجرد تعطيل حركة السفن.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً اليوم الاثنين، رفضت فيه التهديدات الإيرانية غير القانونية وفرض رسوم عبور في المضيق، محذرة من تسبب هذه الأفعال في اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح المضيق بشكل عاجل ودون عوائق أو رسوم، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر، ومؤكداً ضرورة احترام حرية الملاحة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
 
وتأتي هذه التطورات في وقت ازدادت فيه مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران تعقيداً، بعد إقحام ملف الملاحة في المفاوضات التي كانت تقتصر سابقاً على الملفين النووي والصاروخي.
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الأمين العام

مجلس الأمن

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24