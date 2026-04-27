فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد "الصالح العالمي" ويتجاوز حدود المنطقة

أعربت عن رفضها القاطع للإجراءات التي تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن المضائق المائية هي "ملكية دولية" ولا يحق لأي طرف، بما في ذلك ، إغلاقها.



واعتبر الفرنسي، جان نويل بارو، أن التصرفات الإيرانية تشكل انتهاكاً لميثاق ومبادئ القانون البحري، مؤكداً أن الأزمة لن تجد حلاً دائماً ما لم يقدم النظام تنازلات جذرية ويغير موقفه.

وأشار بارو إلى أن ما يحدث في المضيق يمس القدرة الدولية على العمل من أجل الصالح العالمي ويتجاوز مجرد تعطيل حركة السفن.



وفي تحرك موازٍ، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً اليوم الاثنين، رفضت فيه التهديدات الإيرانية غير القانونية وفرض رسوم عبور في المضيق، محذرة من تسبب هذه الأفعال في اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.



من جانبه، دعا ، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح المضيق بشكل عاجل ودون عوائق أو رسوم، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر، ومؤكداً ضرورة احترام حرية الملاحة وفقاً لقرار رقم 2817.

وتأتي هذه التطورات في وقت ازدادت فيه مسارات التفاوض بين وطهران تعقيداً، بعد إقحام ملف الملاحة في المفاوضات التي كانت تقتصر سابقاً على الملفين والصاروخي.