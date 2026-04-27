تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
داعش" يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل

27-04-2026 | 16:45
داعش يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل
داعش يتبنى هجومًا دامياً في نيجيريا.. إليكم التفاصيل photos 0
أعلن تنظيم "داعش"، يوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم دموي في ولاية أداماوا شمال شرق نيجيريا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا.

وأوضح التنظيم في بيان نشره عبر تطبيق "تيليغرام" أنه يقف وراء الهجوم.

ويأتي ذلك رغم إعلان القوات النيجيرية خلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة عمليات وصفتها بالناجحة ضد الجماعات المسلحة.

وخلال الفترة الأخيرة، صعّد كل من تنظيم "بوكو حرام" و"داعش" من وتيرة هجماتهما، مستهدفَين قواعد عسكرية وقرى سكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى من المدنيين والعسكريين.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن النزاع المستمر منذ عام 2009 في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص.
