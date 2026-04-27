ترامب غير راضٍ عن مقترح قدمته إيران

أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس ⁠ترامب غير راضٍ عن مقترح قدمته لأنه لم يتطرق إلى البرنامج لطهران.

وجمع الرئيس كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث مقترح إيراني يتردد أنه يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت تتعثر المفاوضات في شأن وقف إطلاق النار واستئناف الملاحة في الممر البحري.

وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي إن "المقترح قيد ".

وأضافت: "بمجرد أنه تم الإبلاغ عنه، سأؤكد أن الرئيس اجتمع مع فريقه للأمن القومي"، رافضة القول ما إذا كان ترامب سيقبل بالمقترح أم لا.

ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن ترامب وفريقه للأمن القومي متشككون في عرض إيران. وحسبما ذكر المسؤولون، لم يرفض إلا أنه أبدى ملاحظات حول عدم تعامل إيران "بحسن نية".

وقالت مصادر ‌إيرانية ⁠إن المقترح ينطوي على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين ⁠انتهاء ‌الحرب وحل النزاعات المتعلقة بالملاحة من المنطقة.

وأفادت مصادر من باكستان التي ⁠تقوم بدور الوساطة بأن الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين وإيران لم تتوقف.

لكن آمال إحياء جهود السلام تضاءلت منذ أن أعلن ترامب مطلع الأسبوع إلغاء زيارة مبعوثه ‌الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام آباد.