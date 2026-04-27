ضغوط مكثفة على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل

أفادت شبكة " إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.





ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة ستكون "حاسمة بشكل خاص".



ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر العودة إلى الحرب مع إيران.

ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأميركا ليستا متباعدتين كما يبدو.



وأضافت المصادر، أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة مستمرة خلف الكواليس، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية تتركز حول عملية مرحلية يكون فيها الجزء الأول من أي اتفاق محتمل منصبا على العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم.



وعرضت إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز بدون التوصل لاتفاق نووي، حسبما قال مسؤولان إقليميان على دراية بالمقترح يوم الإثنين.



وتريد إيران أيضا أن تتهي الولايات المتحدة حصارها للبلاد ضمن مقترحها، حسبما قال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".



ومن غير المرجح أن يحظى المقترح الجديد، الذي عرضته باكستان على الولايات المتحدة بدعم الرئيس الأميركي ، الذي يريد إنهاء برنامج إيران ضمن اتفاق شامل يشمل مضيق هرمز من أجل وقف إطلاق النار بصورة دائمة.



وقال لشبكة فوكس نيوز : "نمتلك كل الأوراق. إذا أرادوا التحدث إلينا، يمكنهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا".