تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ضغوط مكثفة على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
27-04-2026 | 23:53
A-
A+
ضغوط مكثفة على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.


ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة القادمة ستكون "حاسمة بشكل خاص".

ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر الولايات المتحدة العودة إلى الحرب مع إيران.
ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأميركا ليستا متباعدتين كما يبدو.

وأضافت المصادر، أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة مستمرة خلف الكواليس، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية تتركز حول عملية مرحلية يكون فيها الجزء الأول من أي اتفاق محتمل منصبا على العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم.

وعرضت إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز بدون التوصل لاتفاق نووي، حسبما قال مسؤولان إقليميان على دراية بالمقترح يوم الإثنين.

وتريد إيران أيضا أن تتهي الولايات المتحدة حصارها للبلاد ضمن مقترحها، حسبما قال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ومن غير المرجح أن يحظى المقترح الجديد، الذي عرضته باكستان على الولايات المتحدة بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يريد إنهاء برنامج إيران النووي ضمن اتفاق شامل يشمل مضيق هرمز من أجل وقف إطلاق النار بصورة دائمة.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد: "نمتلك كل الأوراق. إذا أرادوا التحدث إلينا، يمكنهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا".
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: الطريق لم يغلق بعد أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: الطريق لم يغلق بعد أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن كاتس: احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ضئيل جدا
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: العالم يترقب اجتماع واشنطن وطهران ونأمل التوصل لاتفاق ينهي النزاع ويفتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:52:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

يوم الأحد

دبلوماسي

القادمة

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2026-04-28
Lebanon24
01:33 | 2026-04-28
Lebanon24
01:19 | 2026-04-28
Lebanon24
01:10 | 2026-04-28
Lebanon24
01:03 | 2026-04-28
Lebanon24
00:44 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24