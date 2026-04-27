|
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
عربي-دولي
ضغوط مكثفة على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
27-04-2026
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة "
سي إن
إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على
إيران
والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.
ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على
واشنطن
وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة
القادمة
ستكون "حاسمة بشكل خاص".
ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر
الولايات المتحدة
العودة إلى الحرب مع إيران.
ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأميركا ليستا متباعدتين كما يبدو.
وأضافت المصادر، أن هناك جهودا دبلوماسية مكثفة مستمرة خلف الكواليس، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية تتركز حول عملية مرحلية يكون فيها الجزء الأول من أي اتفاق محتمل منصبا على العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم.
وعرضت إيران إنهاء إغلاق مضيق هرمز بدون التوصل لاتفاق نووي، حسبما قال مسؤولان إقليميان على دراية بالمقترح يوم الإثنين.
وتريد إيران أيضا أن تتهي الولايات المتحدة حصارها للبلاد ضمن مقترحها، حسبما قال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
ومن غير المرجح أن يحظى المقترح الجديد، الذي عرضته باكستان على الولايات المتحدة بدعم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الذي يريد إنهاء برنامج إيران
النووي
ضمن اتفاق شامل يشمل مضيق هرمز من أجل وقف إطلاق النار بصورة دائمة.
وقال
ترامب
لشبكة فوكس نيوز
يوم الأحد
: "نمتلك كل الأوراق. إذا أرادوا التحدث إلينا، يمكنهم القدوم إلينا أو الاتصال بنا".
Advertisement
Advertisement
