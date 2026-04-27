في إندونيسيا.. قتلى وجرحى في تصادم قطارين

قتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا ليل الإثنين، حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي)، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وأفادت الناطقة باسم آنا بوربا بأنه لا يزال هناك شخصان على قيد الحياة محاصرين وسط الصفائح المعدية الملتوية.



وأضافت بوربا لمحطة التلفزيون المحلية صباح الثلاثاء أن الحادث أسفر عن سبعة قتلى و81 جريحا.



ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي على مسافة نحو 25 كيلومترا من العاصمة .



وقال قائد شرطة جاكرتا آسيب إيدي سوهيري إن قطارا للمسافات البعيدة اصطدم بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

وفي وقت سابق، شاهد مراسل إخراج عدد من الأشخاص من بين الأنقاض ونقلهم على حمالات إلى سيارات الإسعاف المنتظرة على مرأى من مئات المارة الذين بدت عليهم علامات الصدمة.



وذكرت وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا في بيان أن الحادث تسبب في "أضرار جسيمة للعديد من السيارات"، مضيفة: "نستخدم معدات فك الاحتجاز لضمان تنفيذ عملية الإنقاذ بسرعة، مع منح الأولوية القصوى لسلامة الضحايا وفرق الإنقاذ على حد سواء".









