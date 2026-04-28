تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ضيف غريب حضر لقاء بوتين وعراقجي.. من هو؟
Lebanon 24
28-04-2026
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقف عدد من المراقبين والمحللين أمام ضيف استثنائي حضر لقاء عراقجي وبوتين أمس، إذ أفادت تقارير محلية بأن رئيس الاستخبارات العسكرية الخارجية الروسية (GRU)، إيغور كوستيوكوف، كان حاضرًا في الاجتماع مع الوفد
الإيراني
.
وفي السياق رجح المحلل الإيراني حميد رضا عزيزي (زميل زائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين) ألا يكون الاجتماع اقتصر فقط على المشاورات بشأن الاتفاق لإنهاء الحرب ودور
روسيا
في الملف
النووي
؛ بل ربما تعلق بتقاسم
الروس
لبعض المعلومات حول تحركات القوات الأميركية وخططها، وكذلك احتمال استئناف الحرب. لا سيما أن
مجلس الأمن
الروسي كان أصدر مؤخرًا بيانًا حذّر فيه من أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل قد تستغلان وقف إطلاق النار كفرصة لإعادة تنظيم صفوفهما والاستعداد لجولة جديدة من الحرب، ضد
إيران
.
أتى ذلك بعدما عرضت
موسكو
التوسط للمساعدة في استعادة الهدوء في
الشرق الأوسط
عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، والتي أدانتها بشدة.
كما عرضت روسيا مرارا تخزين اليورانيوم المخصب الإيراني باعتبارها وسيلة لتهدئة التوتر، وهو اقتراح رفضته الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24