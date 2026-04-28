تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مقتل 29 مدنياً في هجوم لـتنظيم داعش شمال شرق نيجيريا

Lebanon 24
28-04-2026 | 01:03
A-
A+
مقتل 29 مدنياً في هجوم لـتنظيم داعش شمال شرق نيجيريا
مقتل 29 مدنياً في هجوم لـتنظيم داعش شمال شرق نيجيريا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل ما لا يقل عن 29 شخصاً في هجوم نفذه مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم تنظيم داعش على قرية في ولاية أداماوا شمال شرق نيجيريا، في تصعيد جديد يعكس تزايد نشاط الجماعات المتشددة في غرب إفريقيا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الهجوم وقع ليل الأحد في قرية بولاية أداماوا، حيث أطلق المسلحون النار بشكل عشوائي على السكان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فيما أعلنت الجماعة المتشددة مسؤوليتها عن العملية.

وأكدت السلطات المحلية أن الهجوم "مأساوي وغير مقبول"، متعهدة بملاحقة المنفذين.

ويأتي هذا الهجوم ضمن موجة متصاعدة من العنف تشهدها مناطق شمال شرق نيجيريا، حيث تنشط جماعات مرتبطة بـبوكو حرام وتنظيم داعش، مستهدفة القرى والقوات الأمنية على حد سواء.

ويحذر مراقبون من أن التدهور الأمني في المنطقة الممتدة من حوض بحيرة تشاد إلى دول الساحل يعكس اتساع نفوذ هذه الجماعات، في ظل ضعف السيطرة الحكومية وصعوبة ضبط الحدود، ما يفاقم المخاطر الإنسانية والأمنية في غرب إفريقيا.

مواضيع ذات صلة
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل في ولاية أداماوا النيجيرية
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجزرة في شمال شرق نيجيريا… مقتل 17 شخصاً بهجوم للمتشددين
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر: مقتل ٧ أطفال بينهم رضيع في هجوم أميركي إسرائيلي على مجمع سكني شرق طهران
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية: هجوم بطائرة مسيّرة استهدف جماعة معارضة إيرانية شمال شرق أربيل بإقليم كردستان
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 11:34:17 Lebanon 24 Lebanon 24

حوض بحيرة تشاد

قوات الأمن

حوض بحيرة

نظيم داعش

شمال شرق

دنيا

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2026-04-28
Lebanon24
03:44 | 2026-04-28
Lebanon24
03:30 | 2026-04-28
Lebanon24
03:29 | 2026-04-28
Lebanon24
03:15 | 2026-04-28
Lebanon24
03:05 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24