تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أولها "سلاح الفصائل".. هذه المهمات تنتظر رئيس حكومة العراق
Lebanon 24
28-04-2026
|
01:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعيد إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في
البرلمان
العراقي
، "تنازل" نوري المالكي عن السعي للعودة إلى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أميركية حازمة، فضلاً عن تنازل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي أمس الاثنين علي الزيدي تأليف الحكومة الجديدة.
وكان الإطار قال في بيان عقب اجتماع عقده في وقت سابق أمس إنه "بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب
رئيس مجلس الوزراء
وتشكيل الحكومة المقبلة". وأشاد بـ"المواقف التاريخية المسؤولة" للمالكي والسوداني "عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".
أصغر رئيس وزراء
عراقي
فيما تنتظر الزيدي الذي بات يعد أصغر رئيس وزراء عراقي ملفات معقدة، أبرزها "سلاح الفصائل وعلاقة
العراق
مع جواره فضلا عن الملف الاقتصادي".
إذ يتوقع أن يتناول رئيس الوزراء ا الجديد مطلب
واشنطن
بنزع سلاح الجماعات المدعومة من
إيران
والتي صنفتها
الولايات المتحدة
منظمات إرهابية.
كما سيتوجب عليه إصلاح علاقات العراق مع دول الخليج التي احتجت على الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على أراضيها خلال الحرب، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
كذلك سيتعين على الزيدي أيضا معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خصوصا بعد الانخفاض الحاد في الدخل الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز، علما أن صادرات
النفط
تشكل نحو 90% من إيرادات ميزانية العراق.
وكان الزيدي أكّد بعيد تكليفه عزمه "على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة".
هذا وينظر إلى الزيدي البالغ من العمر 40 عاما على أنه مرشح تسوية. ولم يكن رجل الأعمال والمصرفي المالك لمحطة تلفزيونية (دجلة)، معروفا على نطاق واسع في الأوساط السياسية.
كما لم يسبق له أن تولى منصبا حكوميا.
فيما رأى المحلل السياسي حمزة حداد أن الزيدي "لكونه مصرفيا ومالك قناة تلفزيونية، لديه الوسائل لمساعدته في التأثير على الناس والسياسيين". كما اعتبر أن ترشيحه "يتيح كذلك للإطار التنسيقي بأن يقول إنه يلتزم المهلة الدستورية"، إذا نجح في تأليف الحكومة أم لم يتمكن من ذلك.
Advertisement
رئيس القضاء العراقي: انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب خطر جسيم #العراق
الرئيس العراقي نزار آميدي بعد أدائه اليمين الدستورية: أؤكد على مبدأ "العراق أولاً"
ترامب: نأمل أن يتصرّف "حزب الله" بشكل لائق خلال هذه الفترة المهمة
وزير خارجية العراق: هجمات الفصائل امتدت لقلب الدولة ولا يمكن استمرارها
رئيس مجلس الوزراء
الولايات المتحدة
مجلس الوزراء
البرلمان
العراقي
الدستور
واشنطن
تابع
طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها
قتلى في هجمات بمسيّرات أوكرانية على روسيا
تشكيكٌ بواقعيته... هذا ما قاله تقرير أميركيّ عن الحصار المفروض على إيران
مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم
قطر: حرية الملاحة مبدأ جوهري في القانون الدولي
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24