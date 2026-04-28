تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لماذا استثنى قاتل واشنطن مدير الـFBI؟ تقرير يجيب

Lebanon 24
28-04-2026 | 01:47
A-
A+
لماذا استثنى قاتل واشنطن مدير الـFBI؟ تقرير يجيب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تحقيقات فيدرالية جارية في الولايات المتحدة عن تفاصيل جديدة تتعلق بدوافع منفذ الهجوم خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، حيث يحاول المحققون فهم سبب استثناء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل من قائمة الأهداف التي وضعها المشتبه به.


وبحسب ما نشرته نيويورك بوست، فإن المشتبه به كول ألين، البالغ 31 عاما، ترك بيانا من أكثر من ألف كلمة، عبر فيه عن نيته استهداف أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع استثناء باتيل بشكل صريح.
ونقل التقرير عن مصادر في إنفاذ القانون أن نظرية العمل لدى المحققين تشير إلى أن استثناء باتيل قد يكون مرتبطا برغبة المهاجم في تجنب استهداف أجهزة إنفاذ القانون، رغم تركيزه على مسؤولين سياسيين، وعلى رأسهم ترامب.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن المشتبه به أوضح في بيانه أنه لا يريد استهداف وكالات إنفاذ القانون، فيما أشار مصدر آخر إلى أنه ذكر بشكل صريح أنه لا يرغب في استهداف هذه الجهات.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن الدوافع الحقيقية لا تزال قيد التحقيق، ولم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي حتى الآن.

وبحسب التحقيقات، وضع ألين ما وصفه بـ"قواعد اشتباك"، حدد فيها أولويات أهدافه، مشيراً إلى أن مسؤولي الإدارة (باستثناء باتيل) هم الهدف الأساسي، مع تجنب استهداف عناصر الأمن إلا عند الضرورة، وتقليل الأضرار على المدنيين.
وخلال الهجوم، فتح المشتبه به النار أثناء توجهه نحو قاعة فندق في واشنطن كان يستضيف نحو 2500 شخص، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر إنفاذ القانون بسترة واقية، قبل أن يتم توقيفه.

ويواجه ألين اتهامات فدرالية خطيرة، من بينها محاولة اغتيال الرئيس، ونقل سلاح ناري عبر الولايات لارتكاب جريمة، وإطلاق النار، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال إدانته.

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة واحترافية لاحتواء الهجوم، مشيدا بتعاون جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي.

كما أفاد القائم بأعمال المدعي العام الأميركي تود بلانش أن المشتبه به لا يتعاون مع السلطات بعد توقيفه.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في الفعاليات السياسية الكبرى داخل الولايات المتحدة، وسط استمرار التحقيقات لكشف الدوافع الكاملة وراء الهجوم.
الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

دارة الرئيس

نيويورك

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24