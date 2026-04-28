|
عربي-دولي
لماذا استثنى قاتل واشنطن مدير الـFBI؟ تقرير يجيب
Lebanon 24
28-04-2026
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحقيقات فيدرالية جارية في
الولايات المتحدة
عن تفاصيل جديدة تتعلق بدوافع منفذ الهجوم خلال عشاء مراسلي
البيت الأبيض
، حيث يحاول المحققون فهم سبب استثناء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل من قائمة الأهداف التي وضعها المشتبه به.
وبحسب ما نشرته
نيويورك
بوست، فإن المشتبه به كول ألين، البالغ 31 عاما، ترك بيانا من أكثر من ألف كلمة، عبر فيه عن نيته استهداف أعضاء
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
، مع استثناء باتيل بشكل صريح.
ونقل التقرير عن مصادر في إنفاذ القانون أن نظرية العمل لدى المحققين تشير إلى أن استثناء باتيل قد يكون مرتبطا برغبة المهاجم في تجنب استهداف أجهزة إنفاذ القانون، رغم تركيزه على مسؤولين سياسيين، وعلى رأسهم
ترامب
.
وقال أحد المصادر للصحيفة إن المشتبه به أوضح في بيانه أنه لا يريد استهداف وكالات إنفاذ القانون، فيما أشار مصدر آخر إلى أنه ذكر بشكل صريح أنه لا يرغب في استهداف هذه الجهات.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن الدوافع الحقيقية لا تزال قيد التحقيق، ولم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي حتى الآن.
وبحسب التحقيقات، وضع ألين ما وصفه بـ"قواعد اشتباك"، حدد فيها أولويات أهدافه، مشيراً إلى أن مسؤولي الإدارة (باستثناء باتيل) هم الهدف الأساسي، مع تجنب استهداف عناصر الأمن إلا عند الضرورة، وتقليل الأضرار على المدنيين.
وخلال الهجوم، فتح المشتبه به النار أثناء توجهه نحو قاعة فندق في
واشنطن
كان يستضيف نحو 2500 شخص، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر إنفاذ القانون بسترة واقية، قبل أن يتم توقيفه.
ويواجه ألين اتهامات فدرالية خطيرة، من بينها محاولة اغتيال الرئيس، ونقل سلاح ناري عبر الولايات لارتكاب جريمة، وإطلاق النار، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال إدانته.
من جهته
، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن
الأجهزة الأمنية
تحركت بسرعة واحترافية لاحتواء الهجوم، مشيدا بتعاون جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي.
كما أفاد القائم بأعمال المدعي العام الأميركي تود بلانش أن المشتبه به لا يتعاون مع السلطات بعد توقيفه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في الفعاليات السياسية الكبرى داخل الولايات المتحدة، وسط استمرار التحقيقات لكشف الدوافع الكاملة وراء الهجوم.
