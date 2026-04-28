تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جلس والرصاص يتطاير بعشاء مراسلي البيت الأبيض.. من هو رجل "السلطة"

Lebanon 24
28-04-2026 | 03:01
A-
A+
جلس والرصاص يتطاير بعشاء مراسلي البيت الأبيض.. من هو رجل السلطة
جلس والرصاص يتطاير بعشاء مراسلي البيت الأبيض.. من هو رجل السلطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدر مشهد غريب حادث إطلاق النار خلال عشتء مراسلي البيت الأبيض قبل يومين. فقد شوهد رجل سبعيني جالساً على طاولة العشاء يتناول السلطة بكل هدوء بينما كان الجميع ممدون على الأرض فيما كان الرصاص يتطاير.

فقد حافظ مايكل غلانتس أحد ضيوف عشاء مراسلي البيت الأبيض على آداب المائدة، إذ شوهد وهو يتناول طبق السلطة بهدوء، بعد وقت قصير من دويّ إطلاق نار واقتحام عناصر من جهاز الخدمة السرية، مدججين بالسلاح، قاعة الحفل في فندق واشنطن هيلتون.
وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، غلانتس يتناول السلطة على مهل، بينما كانت المنصة خلفه، على بعد أمتار قليلة، قد أُخليت تمامًا باستثناء ضابط يحمل بندقية ويرتدي معدات قتالية تكتيكية.

ما أثار العديد من التساؤلات حول تصرفه الغريب هذا كما وصف، في وقت كان الجميع في حالة من الخوف والهلع.
إذ تصدر أمس الاثنين وسم #saladman (رجل السلطة) مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفت هدوء غلانتس تحت الضغط انتباه الأميركيين. وكتب صاحب الفيديو الأصلي الذي التقط المشهد، والذي أعاد نشره كبير محللي الإعلام في شبكة CNN براين ستيلتر: هذا رجلي.

في حين أوضح غلانتس في مقابلة قصيرة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد نقلالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مكان آمن وسط مشاهد من الفوضى والارتباك، أنه " من نيويورك.. ويعيش بالتالي على وقع صفارات الإنذار والنشاط الدائم". وأكد أنه "لم يكن خائفاً، لوجود المئات من عناصر الخدمة السرية في المكان". وقال:" كنت أريد أن أشاهد ما يحدث"
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
الخارجية الأردنية تدين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح خلال العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض
ممداني يندد بهجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض: عنف سياسي
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
مواقع التواصل الاجتماعي

صفارات الإنذار

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

بيت الأب

نيويورك

دونالد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24