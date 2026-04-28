|
عربي-دولي
جلس والرصاص يتطاير بعشاء مراسلي البيت الأبيض.. من هو رجل "السلطة"
Lebanon 24
28-04-2026
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر مشهد غريب حادث إطلاق النار خلال عشتء مراسلي
البيت الأبيض
قبل يومين. فقد شوهد رجل سبعيني جالساً على طاولة العشاء يتناول السلطة بكل هدوء بينما كان الجميع ممدون على الأرض فيما كان الرصاص يتطاير.
فقد حافظ
مايكل
غلانتس أحد ضيوف عشاء مراسلي البيت الأبيض على آداب المائدة، إذ شوهد وهو يتناول طبق السلطة بهدوء، بعد وقت قصير من دويّ إطلاق نار واقتحام عناصر من جهاز الخدمة السرية، مدججين بالسلاح، قاعة الحفل في فندق
واشنطن
هيلتون.
وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، غلانتس يتناول السلطة على مهل، بينما كانت المنصة خلفه، على بعد أمتار قليلة، قد أُخليت تمامًا باستثناء ضابط يحمل بندقية ويرتدي معدات قتالية تكتيكية.
ما أثار العديد من التساؤلات حول تصرفه الغريب هذا كما وصف، في وقت كان الجميع في حالة من الخوف والهلع.
إذ تصدر أمس الاثنين وسم #saladman (رجل السلطة)
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعدما لفت هدوء غلانتس تحت الضغط انتباه
الأميركيين
. وكتب صاحب الفيديو الأصلي الذي التقط المشهد، والذي أعاد نشره كبير محللي الإعلام في شبكة CNN
براين
ستيلتر: هذا رجلي.
في حين أوضح غلانتس في مقابلة قصيرة مع صحيفة "
نيويورك
تايمز"، بعد نقلالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى مكان آمن وسط مشاهد من الفوضى والارتباك، أنه " من نيويورك.. ويعيش بالتالي على وقع
صفارات الإنذار
والنشاط الدائم". وأكد أنه "لم يكن خائفاً، لوجود المئات من عناصر الخدمة السرية في المكان". وقال:" كنت أريد أن أشاهد ما يحدث"
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
أوباما يدين العنف السياسي بعد حادث إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض
28/04/2026 14:05:50
الخارجية الأردنية تدين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح خلال العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض
28/04/2026 14:05:50
ممداني يندد بهجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض: عنف سياسي
28/04/2026 14:05:50
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
28/04/2026 14:05:50
