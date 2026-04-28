جلس والرصاص يتطاير بعشاء مراسلي البيت الأبيض.. من هو رجل "السلطة"

تصدر مشهد غريب حادث إطلاق النار خلال عشتء مراسلي قبل يومين. فقد شوهد رجل سبعيني جالساً على طاولة العشاء يتناول السلطة بكل هدوء بينما كان الجميع ممدون على الأرض فيما كان الرصاص يتطاير.



فقد حافظ غلانتس أحد ضيوف عشاء مراسلي البيت الأبيض على آداب المائدة، إذ شوهد وهو يتناول طبق السلطة بهدوء، بعد وقت قصير من دويّ إطلاق نار واقتحام عناصر من جهاز الخدمة السرية، مدججين بالسلاح، قاعة الحفل في فندق هيلتون.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، غلانتس يتناول السلطة على مهل، بينما كانت المنصة خلفه، على بعد أمتار قليلة، قد أُخليت تمامًا باستثناء ضابط يحمل بندقية ويرتدي معدات قتالية تكتيكية.



ما أثار العديد من التساؤلات حول تصرفه الغريب هذا كما وصف، في وقت كان الجميع في حالة من الخوف والهلع.

إذ تصدر أمس الاثنين وسم #saladman (رجل السلطة) ، بعدما لفت هدوء غلانتس تحت الضغط انتباه . وكتب صاحب الفيديو الأصلي الذي التقط المشهد، والذي أعاد نشره كبير محللي الإعلام في شبكة CNN ستيلتر: هذا رجلي.



في حين أوضح غلانتس في مقابلة قصيرة مع صحيفة " تايمز"، بعد نقلالرئيس الأميركي إلى مكان آمن وسط مشاهد من الفوضى والارتباك، أنه " من نيويورك.. ويعيش بالتالي على وقع والنشاط الدائم". وأكد أنه "لم يكن خائفاً، لوجود المئات من عناصر الخدمة السرية في المكان". وقال:" كنت أريد أن أشاهد ما يحدث"