طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها

28-04-2026 | 04:06
طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها
وسط ترقب لمسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، مع تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمقترح الإيراني الجديد الذي قدم من أجل وقف الحرب، اعتبرت طهران أن الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، اليوم الثلاثاء: "لم تعد الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بإملاء سياستها على الدول المستقلة".
كما أضاف أن واشنطن "ستتقبل التخلي عن مطالبها غير القانونية وغير المنطقية"، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.

"مشاركة قدراتها الدفاعية"
إلى ذلك، أكد نائب وزير الدفاع خلال اجتماع لنظرائه في دول منظمة شنغهاي للتعاون عُقد في عاصمة قرغيزستان أن "طهران مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية مع الدول المستقلة، ولا سيما الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".

وكان مسؤول إيراني رفيع أشار في وقت سابق اليوم إلى أن بلاده "تتوقع أن تكون هناك عودة محدودة للقتال ومن ثم الانتقال للمفاوضات".
 
