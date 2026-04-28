طهران: أميركا لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها

وسط ترقب لمسار التفاوض بين والولايات المتحدة، مع تشكيك الرئيس الأميركي بالمقترح الجديد الذي قدم من أجل وقف الحرب، اعتبرت أن لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى.



وقال المتحدث باسم ، رضا طلائي نيك، اليوم الثلاثاء: "لم تعد الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بإملاء سياستها على الدول المستقلة".

كما أضاف أن "ستتقبل التخلي عن مطالبها غير القانونية وغير المنطقية"، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.



"مشاركة قدراتها الدفاعية"

إلى ذلك، أكد خلال اجتماع لنظرائه في دول منظمة شنغهاي للتعاون عُقد في عاصمة قرغيزستان أن "طهران مستعدة لمشاركة قدراتها الدفاعية مع الدول المستقلة، ولا سيما في منظمة شنغهاي للتعاون".



وكان مسؤول إيراني رفيع أشار في وقت سابق اليوم إلى أن بلاده "تتوقع أن تكون هناك عودة محدودة للقتال ومن ثم الانتقال للمفاوضات".