وزير إسرائيلي: احتمال عودة الحرب قائم دون اتفاق جيد مع طهران

على الرغم من تفادي المسؤولين الإسرائيليين التطرق إلى ملف التفاوض بين والولايات المتحدة، من أجل تفادي إغضاب الرئيس الأميركي ، اعتبر وزير إسرائيلي أن احتمال عودة الحرب لا يزال قائماً.

وقال الوزير وعضو زئيف إلكين، اليوم الثلاثاء، " من دون التوصل إلى اتفاق جيد مع ، يبقى احتمال استئناف القتال قائمًا"، وفق ما أفادت "كان".

أما في ما يخص المفاوضات مع ، فأوضح أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد . وقد جرى إنشاء منطقة أمنية بعمق يقارب 18 كيلومتراً".



"عودة محدودة للقتال"

بالتزامن، أوضح مسؤول إيراني رفيع في وقت سابق اليوم إلى أن بلاده "تتوقع أن تكون هناك عودة محدودة للقتال ومن ثم الانتقال للمفاوضات". فيما كشف رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، ديفيد بارنياع، "أن العمليات التي حازت على أوسمة رئيس الأركان هذا العام، مكّنت من اختراق الحدود في لبنان وإيران". وقال "لقد حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية من صميم أسرار العدو. وقد أظهرنا قدرات عملياتية جديدة ورائدة في الدول المستهدفة".



كما أكد أن الأجهزة الإسرائيلية ملتزمة بأن تظل يقظة، مشدداً على أنها "لن تكتفي بما حققته، وعندما ترى تهديدا، ستتحرك بكامل قوتها".