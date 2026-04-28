وزير إسرائيلي: احتمال عودة الحرب قائم دون اتفاق جيد مع طهران

28-04-2026 | 04:08
على الرغم من تفادي المسؤولين الإسرائيليين التطرق إلى ملف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، من أجل تفادي إغضاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبر وزير إسرائيلي أن احتمال عودة الحرب لا يزال قائماً.
وقال الوزير وعضو مجلس الوزراء الإسرائيلي زئيف إلكين، اليوم الثلاثاء، " من دون التوصل إلى اتفاق جيد مع طهران، يبقى احتمال استئناف القتال قائمًا"، وفق ما أفادت "كان".
أما في ما يخص المفاوضات مع لبنان، فأوضح أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله. وقد جرى إنشاء منطقة أمنية بعمق يقارب 18 كيلومتراً".

"عودة محدودة للقتال"
بالتزامن، أوضح مسؤول إيراني رفيع في وقت سابق اليوم إلى أن بلاده "تتوقع أن تكون هناك عودة محدودة للقتال ومن ثم الانتقال للمفاوضات". فيما كشف رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنياع، "أن العمليات التي حازت على أوسمة رئيس الأركان هذا العام، مكّنت إسرائيل من اختراق الحدود في لبنان وإيران". وقال "لقد حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية من صميم أسرار العدو. وقد أظهرنا قدرات عملياتية جديدة ورائدة في الدول المستهدفة".

كما أكد أن الأجهزة الإسرائيلية ملتزمة بأن تظل يقظة، مشدداً على أنها "لن تكتفي بما حققته، وعندما ترى تهديدا، ستتحرك بكامل قوتها".
