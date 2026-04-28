بوتين: العالم يشهد تحولا جذريا في موازين القوى

اعتبر أن العالم يشهد تحولا جذريا في موازين القوى إذ تتصدر الدول المتمسكة بسيادتها الوطنية المشهد الدولي، بينما يفقد الغرب موقع القيادي لصالح دول "الجنوب العالمي".



وأشار في كلمة مصورة وجهها إلى المشاركين في منتدى "الحوار المفتوح" إلى تشكل "هندسة عالمية أكثر تعقيداً وتعددية"، لافتاً إلى أن الدول التي تدرك قيمة السيادة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هي من تلعب الدور المتنامي في هذه .



وأعلن بوتين أن النموذج العالمي للتنمية لن يكون مستداماً أو عادلاً إلا إذا استند إلى مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، ومراعاة مصالح جميع الدول دون استثناء.



وشدد على أن النهج الأحادي لم يعد قابلاً للاستمرار، مشيراً إلى أن القواعد والأعراف الدولية التقليدية تفقد فعاليتها تدريجياً، وذلك بسبب سياسات الدول الغربية نفسها.



ورأى أن هذا التآكل في النفوذ يفسح المجال أمام صعود مراكز نمو جديدة، مؤكداً أن دول "الجنوب العالمي" أصبحت الفاعل في رسم ملامح المقبل.









