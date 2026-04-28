لأول مرة منذ إغلاقه مطلع آذار.. عبور ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز

أظهرت بيانات شركة "كيبلر" ان ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المُسال عبرت ، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممرّ المائي الاستراتيجي في مطلع آذار الماضي على خلفية الحرب في .وبحسب بيانات "كيبلر"، غادرت ناقلة الطبيعي المُسال "مبارز" التابعة لشركة أدنوك الوطنية ، مياه في نيسان وعلى متنها 132,890 مترا مكعّبا من الغاز الطبيعي المُسال، بعدما جرى تحميلها في داس في في الثاني من آذار الماضي. (أ.ف.ب)