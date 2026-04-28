سيكونون هدفا لـخيبر شاهد في الخليج.. قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أميركيا

كشفت مجموعة "حنظلة" للقرصنة أنها استولت على بيانات 2379 جنديا أميركيا في منطقة وأنه عند "ساعة الصفر" سيكونون هدفا لصواريخ "خيبر" وطائرات "شاهد" المسيّرة.



ونشرت المجموعة الإيرانية بيانات هؤلاء الجنود من قوات الأميركية المتمركزة في المنطقة واصفة هذا الإجراء بأنه "قطرة من محيط قدراتها".



وأشارت في البيان إلى أن "هذا النشر هو تحذير صغير" واستعراض لتفوقها الاستخباراتي.



وقالت "حنظلة" في بيانها: "إن الأمن الذي يتباهى به الأمريكيون ليس سوى وهم، فحنظلة لم تسجل فقط أسماء وهوية عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في المنطقة، بل تمتلك معلومات دقيقة عن عائلاتهم، وعناوين منازلهم، وقواعدهم، ومسارات تحركاتهم اليومية، وعادات شرائهم، وحتى تفاصيل أنشطتهم الليلية."



وأضافت المجموعة: "عندما تأتي الساعة الصفر، فإن مرتكبي جرائم ميناب وغزة ليسوا فقط، بل كل معتد يعيش في وهم الحصانة، سيكون هدفا لصواريخ خيبر وطائرات شاهد المسيّرة".(روسيا اليوم)





Advertisement