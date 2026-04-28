عربي-دولي

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة.. هذا مضمونها

Lebanon 24
28-04-2026 | 07:06
إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة.. هذا مضمونها
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، أن العديد من الإسرائيليين في مختلف أنحاء البلاد تلقوا رسائل نصية تهديدية عبر "واتساب".


وأضافت أن الرسائل كتبت باللغة الإنكليزية وأُرسلت من حسابات أعمال تبدو شرعية، لكنها في الحقيقة من جهات اخترقت حسابات قائمة أو أنشأت حسابات مزيفة.
 
 
واطلعت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل على التفاصيل، وتقوم بفحص مصدر هذه الرسائل، غير أن هذا النشاط يتماشى مع "أسلوب مجموعة قراصنة "حنظلة" الإيرانية التي تجمع بين الهجمات السيبرانية والحرب النفسية"، وفق المصدر ذاته.
 
 
وكانت الرسالة التي وصلت إلى العديد من المواطنين باللغة الإنكليزية وتضمنت إشارات سياسية وعسكرية مباشرة، وجاء فيها: "نتنياهو يحاول الحفاظ على موقعه في السلطة من خلال ارتكاب عمل آخر من الحماقة المتهورة. هذا تحذير لكم، أيها السكان اليهود في الأراضي المحتلة: استعدوا لوابل من صواريخ إذا لم تضعوا حدًا لهذا التهور. ستقضون قريبًا أسابيع في الملاجئ، لذا تزودوا بالمؤن من الآن". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
رسائل محذوفة تعيد إحياء قضية وفاة غامضة هزت تركيا
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة غامضة من مايا رعيدي تشعل تفاعل المتابعين
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير حيرة جمهورها!
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كارلا حداد بإطلالة طبيعية ورسالة غامضة: “وبعدين؟!”
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
09:09 | 2026-04-28
Lebanon24
08:52 | 2026-04-28
Lebanon24
08:27 | 2026-04-28
Lebanon24
08:09 | 2026-04-28
Lebanon24
08:00 | 2026-04-28
Lebanon24
07:46 | 2026-04-28
