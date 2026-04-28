إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة.. هذا مضمونها

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، أن العديد من الإسرائيليين في مختلف أنحاء البلاد تلقوا رسائل نصية تهديدية عبر " ".





وأضافت أن الرسائل كتبت باللغة وأُرسلت من حسابات أعمال تبدو شرعية، لكنها في الحقيقة من جهات اخترقت حسابات قائمة أو أنشأت حسابات مزيفة.

واطلعت المديرية الوطنية للأمن السيبراني على التفاصيل، وتقوم بفحص مصدر هذه الرسائل، غير أن هذا النشاط يتماشى مع "أسلوب مجموعة قراصنة "حنظلة" التي تجمع بين الهجمات السيبرانية والحرب النفسية"، وفق المصدر ذاته.

وكانت الرسالة التي وصلت إلى العديد من المواطنين باللغة الإنكليزية وتضمنت إشارات سياسية وعسكرية مباشرة، وجاء فيها: " يحاول الحفاظ على موقعه في السلطة من خلال ارتكاب عمل آخر من الحماقة المتهورة. هذا تحذير لكم، أيها السكان في الأراضي المحتلة: استعدوا لوابل من صواريخ إذا لم تضعوا حدًا لهذا التهور. ستقضون قريبًا أسابيع في الملاجئ، لذا تزودوا بالمؤن من الآن". (سكاي نيوز عربية)