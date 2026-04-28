ترامب غير راضٍ عنه.. هذه تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لوقف الحرب

كشفت مصادر إيرانية كبيرة أن المقترح الذي قدمه وزير الخارجية
عباس عراقجي إلى إسلام آباد الأحد الماضي تضمن إجراء محادثات على 3 مراحل لا تشمل القضية النووية في البداية.
وتمثلت الخطوة الأولى في المقترح في إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية
على إيران
، وتقديم ضمانات دولية موثوقة بأن واشنطن
لن تشعلها من جديد.
ثم بعد ذلك، يبدأ المفاوضون بالعمل على رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية
، وتحديد مصير مضيق هرمز الذي تسعى طهران
إلى أن يظل تحت سيطرتها بعد إعادة فتحه.
وفي المرحلة اللاحقة تتناول المحادثات قضايا أخرى، من بينها النزاع القائم منذ فترة
طويلة بخصوص البرنامج النووي الإيراني
. فيما لا تزال طهران تسعى إلى الحصول على نوع من الاعتراف الأميركي بحقها في تخصيب اليورانيوم، حسب ما نقلت وكالة "رويترز
".
في المقابل، أكد مسؤول أميركي مطلع على اجتماع ترامب
أمس الاثنين مع مستشاريه، أن الرئيس الأميركي غير راض عن أحدث مقترح إيراني لتسوية الحرب التي اندلعت قبل شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى حل لهذا الصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وأجج التضخم وأسفر عن مقتل الآلاف. إذ من المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن التي تصر على ضرورة حل القضايا
النووية من البداية.(العربية)