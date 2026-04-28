ترامب غير راضٍ عنه.. هذه تفاصيل المقترح الإيراني الجديد لوقف الحرب

كشفت مصادر إيرانية كبيرة أن المقترح الذي قدمه عباس عراقجي إلى إسلام آباد الأحد الماضي تضمن إجراء محادثات على 3 مراحل لا تشمل القضية النووية في البداية.



وتمثلت الخطوة الأولى في المقترح في إنهاء الحرب الأميركية على ، وتقديم ضمانات دولية موثوقة بأن لن تشعلها من جديد.



ثم بعد ذلك، يبدأ المفاوضون بالعمل على رفع الحصار الأميركي عن الموانئ ، وتحديد مصير مضيق هرمز الذي تسعى إلى أن يظل تحت سيطرتها بعد إعادة فتحه.



وفي المرحلة اللاحقة تتناول المحادثات قضايا أخرى، من بينها النزاع القائم طويلة بخصوص البرنامج . فيما لا تزال طهران تسعى إلى الحصول على نوع من الاعتراف الأميركي بحقها في تخصيب اليورانيوم، حسب ما نقلت وكالة " ".



في المقابل، أكد مسؤول أميركي مطلع على اجتماع أمس الاثنين مع مستشاريه، أن الرئيس الأميركي غير راض عن أحدث مقترح إيراني لتسوية الحرب التي اندلعت قبل شهرين، مما أضعف الآمال في التوصل إلى حل لهذا الصراع الذي أثر على تدفق إمدادات الطاقة وأجج التضخم وأسفر عن مقتل الآلاف. إذ من المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن التي تصر على ضرورة حل النووية من البداية.(العربية)







Advertisement