الإمارات تُعلن خروجها من أوبك وأوبك +

أعلنت ، أنّها قرّرت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط " " و"أوبك +"، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من أيار 2026.



وقالت في بيان: "يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية الطويلة الأمد لدولة ، وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.



وأضافت: "جاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات ، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".



وتابعت: "يعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة". (سكاي نيوز)

