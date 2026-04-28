ذكر موقع " "، أنّ إستطلاعاً جديداً كشف أنّ والولايات المتحدة واليونان تتصدر خصوم ، فيما أذربيجان تُعتبر صديقاً موثوقاً للأتراك.



وأظهرت بيانات الذي أجرته شركة "أصل" ، أن نسبة 60.5% من المشاركين ينظرون إلى أذربيجان كدولة صديقة.



كما جاءت اليابان 52%، والصين 50.2%، وإيطاليا 48%، وألمانيا 44.4% ضمن قائمة الدول الصديقة.



في المقابل، وُصفت إسرائيل بأنها "خصم" بنسبة 85.2% من المشاركين.

كما سُجلت نسب عالية من النظرة السلبية تجاه بـ78%، واليونان بـ64%، وإيران بـ58.5%.



أما بالنسبة لروسيا، فحظيت بتقييمات أكثر توازنا، حيث اعتبرها 34.5% من المستطلعين دولة صديقة، بينما رأى 49.9% أنها غير صديقة. (روسيا اليوم)