|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

بينهم إسرائيل وأميركا... من هم أبرز خصوم تركيا؟

Lebanon 24
28-04-2026 | 08:52
بينهم إسرائيل وأميركا... من هم أبرز خصوم تركيا؟
بينهم إسرائيل وأميركا... من هم أبرز خصوم تركيا؟ photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إستطلاعاً جديداً كشف أنّ إسرائيل والولايات المتحدة واليونان تتصدر خصوم تركيا، فيما أذربيجان تُعتبر صديقاً موثوقاً للأتراك.

وأظهرت بيانات الاستطلاع الذي أجرته شركة "أصل" التركية، أن نسبة 60.5% من المشاركين ينظرون إلى أذربيجان كدولة صديقة.

كما جاءت اليابان 52%، والصين 50.2%، وإيطاليا 48%، وألمانيا 44.4% ضمن قائمة الدول الصديقة.

في المقابل، وُصفت إسرائيل بأنها "خصم" بنسبة 85.2% من المشاركين.
 
كما سُجلت نسب عالية من النظرة السلبية تجاه الولايات المتحدة بـ78%، واليونان بـ64%، وإيران بـ58.5%.

أما بالنسبة لروسيا، فحظيت بتقييمات أكثر توازنا، حيث اعتبرها 34.5% من المستطلعين دولة صديقة، بينما رأى 49.9% أنها غير صديقة. (روسيا اليوم)
