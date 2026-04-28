وزير الدفاع الروسي: سعي الدول لوجود عسكري في آسيا الوسطى غير مقبول

أكد الروسي أندريه بيلاوسوف أن سعي دول غير إقليمية إلى ضمان وجود عسكري لها وحل مهام لوجستية في الوسطى أمر غير مقبول.

وحذر خلال اجتماع لوزراء الدفاع في دول منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك اليوم الثلاثاء من أن أنشطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تُحدث تأثيرا مدمرا على الاستقرار الإقليمي.



ولفت إلى أن النهج العدواني للغرب والولايات المتحدة يُفاقم التناقضات الجيوسياسية ويُقوّض الاستقرار الاستراتيجي واتفاقيات السلام الرئيسية.



ولفت إلى تزايد احتمالات الصراع بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي فيما تضاءل دور المؤسسات الدولية.



كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ولبنان والكارثة الإنسانية في ، محذراً من مخاطر تسلل المسلحين من مناطق الأزمات إلى الدول المجاورة، بما فيها دول فضاء منظمة شنغهاي للتعاون.



وأشار إلى أن عدم الاستقرار لا يزال قائماً في ، التي تمثل المصدر للجريمة والتهديد الإرهابي. (روسيا اليوم)