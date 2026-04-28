لماذا تتأخر إيران للرد على المفاوضات؟ قناة تكشف السبب

تتوقع باكستان أن تتلقى من مقترحاً معدّلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه لن يقبل الصيغة الأخيرة التي قدمتها ، وفق ما نقلت شبكة "CNN" عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة.



وبحسب المصادر، من المقرر أن يعود عباس عراقجي إلى طهران بعد زيارته إلى ، لإجراء مشاورات مع القيادة .



وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تسير ببطء، بسبب صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي، الذي يُحاط مكان وجوده بسرية.



وذكرت الشبكة أن لمح إلى رفض مقترح إيراني قُدم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان ينص على إنهاء الحرب أولاً، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً المرتبطة بالبرنامج الإيراني إلى مرحلة لاحقة.



غير أنها أكدت أن العملية لا تزال جارية ومتغيرة، وأن الكثير سيتوقف على ما إذا كانت إيران ستعود بمقترح معدل أكثر قبولاً لدى .

Advertisement