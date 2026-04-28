|
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
عربي-دولي
لماذا تتأخر إيران للرد على المفاوضات؟ قناة تكشف السبب
Lebanon 24
28-04-2026
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتوقع باكستان أن تتلقى من
إيران
مقترحاً معدّلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة، بعدما أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أنه لن يقبل الصيغة الأخيرة التي قدمتها
طهران
، وفق ما نقلت شبكة "CNN" عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة.
وبحسب المصادر، من المقرر أن يعود
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إلى طهران بعد زيارته إلى
روسيا
، لإجراء مشاورات مع القيادة
الإيرانية
.
وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تسير ببطء، بسبب صعوبة التواصل مع المرشد
الإيراني
مجتبى خامنئي، الذي يُحاط مكان وجوده بسرية.
وذكرت الشبكة أن
ترامب
لمح إلى رفض مقترح إيراني قُدم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان ينص على إنهاء الحرب أولاً، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً المرتبطة بالبرنامج
النووي
الإيراني إلى مرحلة لاحقة.
وأفادت معلومات عن أنّ هذه العملية التفاوضية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي، الذي يُحاط مكان وجوده بالسرية التامة.
غير أنها أكدت أن العملية لا تزال جارية ومتغيرة، وأن الكثير سيتوقف على ما إذا كانت إيران ستعود بمقترح معدل أكثر قبولاً لدى
الولايات المتحدة
.
