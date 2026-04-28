بالخنجر والطلاء الأحمر... كيف تواجه إسرائيل مسيّرات "حزب الله" الجديدة؟

ذكرت قناة " 12" الاسرائيلية أن الجيش بدأ استخدام وسائل قتالية جديدة لمواجهة مسيّرات " " العاملة بالألياف الضوئية، بعدما تحولت في الفترة الأخيرة إلى تحدٍّ ميداني صعب لتل أبيب.



وبحسب القناة، تشمل الوسائل الجديدة رادارات متنقلة خفيفة، وبنادق مخصصة للاعتراض، إضافة إلى نظام يعرف باسم "الطلاء الأحمر"، يُستخدم لإخفاء القوات في الميدان.



وأشارت إلى أن هذه المسيّرات، المشابهة لتلك المستخدمة بكثافة في الحرب ، تمتاز بصغر حجمها وبساطتها وصعوبة رصدها أو تعطيلها، ما فرض على الجيش الإسرائيلي البحث عن حلول متعددة.

ونقلت القناة عن مصادر في أن التعامل مع هذا النوع من المسيّرات يجري على 3 مستويات: الكشف والإنذار، ثم التشويش، ثم الاعتراض.



وتقول المصادر إن إطلاق أكثر من مسيّرة في وقت واحد يزيد صعوبة المهمة، خصوصاً أن القوات غالباً ما تتحرك ولا تتمركز في نقاط ثابتة، ما يجعل الإنذار المبكر أكثر تعقيداً.



ولهذا، طلبت استخدام رادارات صوتية خفيفة يمكن حملها ميدانياً، إلى جانب وسائل بصرية تمنح الجنود ثواني قليلة للاستعداد قبل وصول المسيّرة.



كما يدرس الجيش تزويد القوات بوسائل تشويش تنشر شبكات فوق المواقع الدفاعية، لاعتراض أي مسيّرة تقترب منها، إضافة إلى استخدام بنادق صيد ومنظار بصري يعرف باسم "الخنجر" لتحسين دقة الإصابة.



ومع ذلك، تؤكد المصادر أن هذه الحلول لا تزال مؤقتة، وأن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية طلبت من إيجاد حلول أسرع وأكثر فعالية.



وبحسب القناة، شهد اليومان الأخيران 3 حوادث خطيرة استهدفت فيها مسيّرات تابعة لـ"حزب الله" قوات إسرائيلية في .

