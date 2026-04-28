ترامب يستقبل تشارلز: لا أصدقاء أقرب من البريطانيين

أكد الرئيس الأميركي ، خلال استقباله الملك تشارلز الثالث في ، أن وبريطانيا تربطهما علاقة خاصة، مشدداً على أنه لا يوجد لأميركا أصدقاء أقرب من .وقال ، الثلاثاء، إنه واثق من أن العلاقات الوثيقة بين البلدين ستستمر طويلاً، مضيفاً أنه منذ نيل الولايات المتحدة استقلالها، ظل البريطانيون أقرب أصدقاء .وأعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن تبقى العلاقة بين ولندن على هذا المستوى، في زيارة تهدف إلى إبراز عمق الروابط بين البلدين.وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه العلاقات بين ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر توتراً، على خلفية الحرب ضد وموقف لندن من دعم واشنطن في هذا الملف.وكان الملك تشارلز والملكة كاميلا وصلا إلى واشنطن، الاثنين، في زيارة رسمية تستمر من 27 إلى 30 نيسان، وسط ترتيبات أمنية مشددة بعد حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض.ومن المرتقب أن يلقي الملك تشارلز كلمة أمام الكونغرس بمناسبة مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، ضمن زيارة تحمل بعداً دبلوماسياً واضحاً لدعم العلاقات الأميركية .