عربي-دولي
واشنطن: إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق أشهرًا وتؤثر على النفط
Lebanon 24
28-04-2026
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الطاقة
الأميركي
كريس رايت
، الثلاثاء، إن إعادة فتح
مضيق هرمز
أمام الملاحة لا تتطلب إزالة جميع الألغام البحرية التي يعتقد أن
إيران
زرعتها، مشيرا إلى أن إنشاء "ممر آمن" للسفن قد يكون كافيا لاستئناف حركة العبور.
وأوضح رايت، في تصريحات أدلى بها على هامش قمة ومؤتمر أعمال "البحار الثلاثة" في مدينة دوبروفنيك، أن "الأمر يتطلب فقط مسارا يمكن للسفن التحرك من خلاله ذهابا وإيابا وأن ذلك قد يحدث بسرعة"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وقدّرت
وزارة الدفاع
الأميركية أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما سيؤثر على أسعار
النفط
عالميا، بحسب ما ذكرت صحيفة
واشنطن بوست
.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع أن "أعضاء
الكونغرس
أُبلغوا أن إيران ربما زرعت عشرين لغما أو أكثر في مضيق هرمز وما حوله".
وبحسب عرض سرّي قدّمه مسؤولون في وزارة الدفاع، وضع عدد من هذه الألغام باستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس) وهو ما يزيد من صعوبة اكتشافها، ووضع العدد الآخر باستخدام زوارق صغيرة.
