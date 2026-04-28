الجيش الإيراني: تحديث قائمة أهدافه العسكرية وتأكيد على استمرار المواجهة

أكد الجيش ، اليوم الثلاثاء، أن "الحرب لم تنتهِ بعد"، مشيراً إلى تحديث قائمة الأهداف والعتاد الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تصريحات بارزة للرئيس الأميركي ادعى فيها تلقي رسالة من تطلب المساعدة في فتح .



وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن أبلغت بأنها في "حالة انهيار"، وتريد فتح مضيق هرمز ريثما ترتب أوضاع قيادتها.

وفيما لم يوضح ترامب كيفية وصول هذه الرسالة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني حتى الساعة، كما لم يرد على طلبات التعليق على المنشور.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة " " عن مسؤول أميركي أن ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وهو ما يضعف الآمال في تسوية النزاع الذي تسبب في تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وتفاقم معدلات التضخم، وسقوط آلاف القتلى.