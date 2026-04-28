تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
بين المؤبد وإسقاط الجنسية.. المنامة تردّ على "خلايا إيران"
Lebanon 24
28-04-2026
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في
البحرين
بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين (3 بحرينيين وأفغانيين) بتهمة التخابر مع
الحرس الثوري الإيراني
للتخطيط لأعمال عدائية داخل
المملكة
. كما شملت الأحكام السجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات بحق 24 آخرين أدينوا بتأييد الاعتداءات
الإيرانية
ونشر معلومات كاذبة تضر بالأمن الوطني.
وشددت
النيابة العامة
على أن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر بيانات محظورة أو تأييد "أعمال إرهابية" يقع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن أمن البلاد خط أحمر.
وفي إجراء سيادي موازٍ، أعلنت المنامة إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً وعائلاتهم، بناءً على توجيهات ملكية، لثبوت تورطهم في التعاطف مع جهات معادية أو التخابر مع أطراف خارجية.
تأتي هذه التحركات القضائية والأمنية بعد كشف قوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و523 طائرة مسيرة استهدفت المنشآت الحيوية في المملكة خلال فترة التصعيد العسكري التي شهدتها المنطقة مؤخراً بين
طهران
من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
الحرس الثوري الإيراني
النيابة العامة
الحرس الثوري
الإيرانية
الإيراني
المملكة
النيابة
تل أبيب
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24