عربي-دولي

بين المؤبد وإسقاط الجنسية.. المنامة تردّ على "خلايا إيران"

Lebanon 24
28-04-2026 | 13:37
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين (3 بحرينيين وأفغانيين) بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني للتخطيط لأعمال عدائية داخل المملكة. كما شملت الأحكام السجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات بحق 24 آخرين أدينوا بتأييد الاعتداءات الإيرانية ونشر معلومات كاذبة تضر بالأمن الوطني.

وشددت النيابة العامة على أن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر بيانات محظورة أو تأييد "أعمال إرهابية" يقع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن أمن البلاد خط أحمر.

وفي إجراء سيادي موازٍ، أعلنت المنامة إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً وعائلاتهم، بناءً على توجيهات ملكية، لثبوت تورطهم في التعاطف مع جهات معادية أو التخابر مع أطراف خارجية.

تأتي هذه التحركات القضائية والأمنية بعد كشف قوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و523 طائرة مسيرة استهدفت المنشآت الحيوية في المملكة خلال فترة التصعيد العسكري التي شهدتها المنطقة مؤخراً بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
