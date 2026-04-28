بين المؤبد وإسقاط الجنسية.. المنامة تردّ على "خلايا إيران"

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين (3 بحرينيين وأفغانيين) بتهمة التخابر مع للتخطيط لأعمال عدائية داخل . كما شملت الأحكام السجن لمدد تراوح بين 5 و10 سنوات بحق 24 آخرين أدينوا بتأييد الاعتداءات ونشر معلومات كاذبة تضر بالأمن الوطني.



وشددت على أن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر بيانات محظورة أو تأييد "أعمال إرهابية" يقع تحت طائلة القانون، مؤكدة أن أمن البلاد خط أحمر.



وفي إجراء سيادي موازٍ، أعلنت المنامة إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً وعائلاتهم، بناءً على توجيهات ملكية، لثبوت تورطهم في التعاطف مع جهات معادية أو التخابر مع أطراف خارجية.



تأتي هذه التحركات القضائية والأمنية بعد كشف قوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و523 طائرة مسيرة استهدفت المنشآت الحيوية في المملكة خلال فترة التصعيد العسكري التي شهدتها المنطقة مؤخراً بين من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

