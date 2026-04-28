الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 33 كياناً وشخصاً داخل ، بتهمة المساعدة في التهرب من المفروضة على .

وقالت الوزارة إن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات ساهموا في عمليات “الالتفاف على القيود المالية”، مؤكدة أن الأموال التي جرى توفيرها عبر هذه الأنشطة “دعمت عمليات إرهابية لإيران”، بحسب وصفها.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تتعامل مع ما وصفته بـ“قطاع الظل البنكي” في إيران، أو تسهّل تحويل الأموال المرتبطة به، مشيرة إلى أن هذه الجهات “ستواجه عقوبات شديدة”.

كما حذّر البيان من التعاملات المالية التي قد تمر عبر ، مؤكداً أن أي مؤسسة تسهم في هذه العمليات ستتحمل “عواقب وخيمة”.