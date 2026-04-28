تقييم استخباراتي أميركي لسيناريو “نصر أحادي” يعلنه ترامب

أفاد مسؤولان أميركيان وشخص مطلع أن وكالات المخابرات الأميركية تدرس رد فعل إيران إذا أعلن الرئيس دونالد ترامب نصرا أحاديا في الحرب المستمرة منذ شهرين والتي أودت بحياة الآلاف وأصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض، وفق وكالة "رويترز".
وأضافت رويترز: تعكف أجهزة المخابرات على تحليل هذه المسألة إلى جانب مسائل أخرى بناء على طلب مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.
وأفادت المصادر بأن الهدف هو فهم تداعيات انسحاب ترامب المحتمل من صراع يخشى بعض المسؤولين والمستشارين أن يسهم في خسائر فادحة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي التي تنعقد في وقت لاحق من هذا العام.