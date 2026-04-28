عربي-دولي

يخت “الـ500 مليون دولار” يشقّ طريقه عبر مضيق هرمز

28-04-2026 | 23:01
يخت "الـ500 مليون دولار" يشقّ طريقه عبر مضيق هرمز
أظهرت بيانات شحن أن ‌يختاً فاخراً مرتبطاً بالملياردير الروسي ألكسي مورداشوف، الخاضع للعقوبات، أبحر عبر مضيق هرمز، يوم السبت الماضي، ليكون ضمن سفن قليلة للغاية تعبر الممر الملاحي المحاصر، والذي يمثل بؤرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير بيانات منصة "مارين ترافك" إلى أن اليخت "نورد"، والبالغ طوله 142 متراً وقيمته أكثر من 500 مليون دولار، غادر مرسى في دبي حوالى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش الجمعة الماضي وعبر المضيق صباح السبت ووصل إلى مسقط في وقت باكر من أمس الأحد، بينما لم تتضح الكيفية التي ‌حصل بها ‌اليخت متعدد الطوابق على إذن لاستخدام هذا ‌الممر ⁠الملاحي.

وتفرض إيران ⁠منذ شباط، قيوداً صارمة على حركة الملاحة عبر المضيق الذي عادة ما يمر منه حوالى خُمس إمدادات النفط العالمية. 

ولم تمر سوى بضع سفن تجارية عبر الممر المائي الحيوي عند مدخل الخليج في ظل استمرار وقف إطلاق ⁠النار الهش بين واشنطن وطهران، وهو ما يمثل ‌عدداً ضئيلاً مقارنة بمتوسط ما بين 125 ‌إلى 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب مع إيران في ‌28 شباط، وقد فرضت الولايات المتحدة حصاراً ‌على الموانئ الإيرانية.

