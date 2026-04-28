واشنطن تدرس اتفاقًا جزئيًا لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات

28-04-2026 | 16:34
واشنطن تدرس اتفاقًا جزئيًا لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات
قال مسؤول باكستاني مطلع لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، إن  إيران طلبت من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على موانئها، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمشاركة تفاصيل حساسة، لم يُحدد ما إذا كانت طهران ستواصل طلب تنسيق مرور السفن معها أو فرض رسوم عليها.

وذكرت "واشنطن بوست" عن المسؤول ذاته أن طهران تربط بين رفع الحصار عن موانئها وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

من جانبه، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه، في وقت سابق،  عدم رضاه عن صيغة تبدأ بفتح المضيق ورفع الحصار وإنهاء الحرب ثم تترك الملف النووي إلى مرحلة لاحقة؛ فقد قرأت واشنطن مقترحًا إيرانيًا سابقًا كمسعى إيراني لإعادة ترتيب جدول التفاوض وفق أولوية تخدم النظام في لحظة ضغط، وتمنحه فرصة لتحويل أزمة الملاحة إلى مدخل لتخفيف الحصار مع إبقاء أصل التصعيد خارج المعالجة المباشرة.

ويرى بعض المسؤولين أن التوصل إلى اتفاق يركز على إعادة فتح مضيق هرمز قد يكون الخيار الأكثر واقعية حالياً، في ظل تعثر مسار التفاوض النووي، بينما يحذّر آخرون من أن أي اتفاق جزئي قد لا يغيّر من سلوك إيران الاستراتيجي على المدى الطويل.

وكان ترامب نشر على منصة "تروث سوشيال" أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار"، وأنها تطلب فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، في ظل ما وصفه بمحاولتها التعامل مع وضع قيادتها الداخلية.

مضيفًا في منشوره أنه يعتقد أن طهران ستتمكن من معالجة هذا الوضع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتصالات أو الظروف التي أدت إلى هذا الطلب.


 
بلومبرغ: إيران تدرس تعليق عمليات الشحن التابعة لها في مضيق هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات
عراقجي: كنا على وشك اتفاق مع واشنطن قبل تعثّر مفاوضات إسلام آباد
ترامب: إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يدرس خيارات تدخل بري في إيران لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات
