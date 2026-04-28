واشنطن تدرس اتفاقًا جزئيًا لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات

قال مسؤول باكستاني مطلع لصحيفة " "، يوم الثلاثاء، إن طلبت من رفع الحصار المفروض على موانئها، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.وأضافت الصحيفة أن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم هويته لمشاركة تفاصيل حساسة، لم يُحدد ما إذا كانت ستواصل طلب تنسيق مرور السفن معها أو فرض رسوم عليها.وذكرت " بوست" عن المسؤول ذاته أن طهران تربط بين رفع الحصار عن موانئها وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.من جانبه، أبلغ مستشاريه، في وقت سابق، عدم رضاه عن صيغة تبدأ بفتح المضيق ورفع الحصار وإنهاء الحرب ثم تترك الملف إلى مرحلة لاحقة؛ فقد قرأت واشنطن مقترحًا إيرانيًا سابقًا كمسعى إيراني لإعادة ترتيب جدول التفاوض وفق أولوية تخدم النظام في لحظة ضغط، وتمنحه فرصة لتحويل أزمة الملاحة إلى مدخل لتخفيف الحصار مع إبقاء أصل التصعيد خارج المعالجة المباشرة.ويرى بعض المسؤولين أن التوصل إلى اتفاق يركز على إعادة فتح مضيق هرمز قد يكون الخيار الأكثر واقعية حالياً، في ظل تعثر مسار التفاوض النووي، بينما يحذّر آخرون من أن أي اتفاق جزئي قد لا يغيّر من سلوك إيران الاستراتيجي على المدى .وكان نشر على منصة "تروث سوشيال" أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار"، وأنها تطلب فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، في ظل ما وصفه بمحاولتها التعامل مع وضع قيادتها الداخلية.مضيفًا في منشوره أنه يعتقد أن طهران ستتمكن من معالجة هذا الوضع، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتصالات أو الظروف التي أدت إلى هذا الطلب.