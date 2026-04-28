عربي-دولي

السلطات البريطانية تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

Lebanon 24
28-04-2026 | 16:45
السلطات البريطانية تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن
كشفت الشرطة في بريطانيا، أنها تحقق فيما يشتبه أنه هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في كانون الثاني. وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) في جولدرز جرين في 23 آذار.

مكافحة الإرهاب

كبير المحققين

خدمة الطوارئ

البريطاني

بريطانيا

وليامز

رويترز

