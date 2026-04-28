السلطات البريطانية تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

كشفت الشرطة في ، أنها تحقق فيما يشتبه أنه هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال يقطنها عدد كبير من ، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة ، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ، ‌لكن ⁠لا يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في كانون الثاني. وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال لوك في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) في جولدرز جرين في 23 آذار.