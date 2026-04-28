فضيحة أميركية متعلقة بكورونا

وبحسب الأميركية، فإن مورينز، البالغ 78 عاماً، استخدم بريده الإلكتروني الشخصي بشكل متعمد للالتفاف على قوانين الشفافية والسجلات العامة أثناء عمله في المعاهد الوطنية للصحة.وتزعم لائحة الاتهام أنه أخفى أو أتلف سجلات مرتبطة بمناقشات حول منح بحثية خاصة بفيروس ، بينها محاولة إحياء منحة مثيرة للجدل متصلة بأبحاث .وقال تود بلانش إن هذه الاتهامات تمثل "إساءة عميقة للثقة" في وقت كان الأميركيون بحاجة إلى معلومات واضحة خلال ذروة الجائحة.ويواجه مورينز تهماً تشمل التآمر ضد ، وتدمير أو تغيير أو تزوير سجلات في تحقيقات فيدرالية، إضافة إلى إخفاء سجلات أو إزالتها والمساعدة والتحريض.وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبات قد تصل إلى سنوات طويلة في السجن، فيما رفض فريقه القانوني التعليق على القضية.